Faber Company、「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」にて生成AI時代の検索体験とGEO施策を解説

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、2025年8月26日（火）に株式会社インプレスが主催するオンラインイベント「デジタルマーケターズサミット 2025 Summer」に協賛し、当社執行役員 月岡が登壇することをお知らせいたします。

本セッションでは、生成AIの普及によって変化する生活者の検索・購買体験を踏まえ、企業がいま取り組むべき「GEO（AI SEO／LLMO）」施策について最新情報を解説します。

登壇セッション概要

タイトル：SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策

登壇者：株式会社Faber Company 執行役員 月岡克博

日時：2025年8月26日（火）10:50～11:20（予定）

概要：ChatGPTなどの生成AIの登場により、生活者の情報探索や購買体験は大きく変化しつつあります。本講演では、その変化に合わせてブランドが取り組むべき「GEO（AI SEO/LLMO）」施策の最新情報をお伝えします。

参考リンク

イベント公式サイト：

デジタルマーケターズサミット 2025 Summer(https://webtan.impress.co.jp/events/202508/)

当社登壇セッション詳細ページ：

SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策(https://webtan.impress.co.jp/events/202508/?seminar_session=seminar_A-2)

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

