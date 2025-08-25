裏社会の頂点をその手に。マフィア戦略RPG『マフィアモバイル』、本日より事前登録開始！ ―暴力の美学が支配する街で、自分だけのマフィア伝説を築き上げろ―

IGG

モバイルゲームの開発・運営を手掛けるIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、新作マフィア戦略RPG『マフィアモバイル』の事前登録を、本日2025年8月1日（金）よりApp StoreおよびGoogle Playストアにて開始したことをお知らせいたします。リリースは2025年9月を予定しております。

■『マフィアモバイル』とは

『マフィアモバイル』は、現代の裏社会を舞台に、自由な都市建設とリアルタイムのギャング抗争が楽しめる戦略RPGです。プレイヤーは、裏切りによって没落したマフィアファミリーの後継者として、無法の都市「セロシティ」でのし上がり、自らの帝国を築き上げることが目的です。

ゲームプレイトレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=un7hL0Pc5gI

■事前登録について

2025年9月の正式リリースに先立ち、本日より事前登録を開始いたしました。事前登録いただいたユーザー様全員に、正式リリース後100ドル相当のギフトパックをプレゼントいたします。さらに、豪華なゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンなども予定しておりますので、ぜひご登録いただき、リリースを楽しみにお待ちください。詳細は公式Xにて随時発表いたします。

事前登録期間： 2025年8月1日（金）～ 2025年9月16日（火）

App Store・Google Play： https://mm.igg.com/

■ゲームの主な特徴

1. マフィアの世界へ没入する、自由で危険な体験

21世紀、実在の都市をモデルにした「セロシティ」。富と欲望が渦巻くこの街では、腐敗と犯罪が蔓延し、力だけが正義となります。プレイヤーは一人のギャングとして、時に協力し、時に抗争を繰り広げながら、裏社会の掟を学んでいきます。自らの手で産業を育て、富を蓄え、仲間を集めて勢力を拡大しましょう。ゲームの目標は固定されておらず、プレイヤーの選択が自分だけの物語を紡ぎ出します。

2. 自由な都市建設とリアルなマフィアビジネス経営

従来のSLGの枠を超え、本作ではシミュレーション経営要素を大幅に強化。闇カジノや密輸品の倉庫など、マフィアならではの特色ある産業施設を自由に配置・建設し、自分だけの犯罪都市を創造できます。緻密なビジネスチェーンを構築し、裏社会の経済を牛耳りましょう。

3. 大規模マップで繰り広げられる、リアルタイム領土戦争

広大な都市マップでは、全ての戦闘がリアルタイムで進行します。部隊の移動から攻撃まで、プレイヤーの采配が勝敗を分ける、手に汗握る戦略バトルが楽しめます。数百人規模のプレイヤーが同時に参戦可能な大規模抗争で、知力と戦略の限りを尽くし、都市の覇権を握りましょう。

4. AAA級のハイクオリティなアートと迫力の3Dバトル

キャラクターは最先端の3Dレンダリング技術によって、家庭用ゲーム機（AAA級）に匹敵するクオリティで制作。衣装やアクセサリー、キャラクターの個性を際立たせるタトゥーに至るまで、徹底的にこだわり抜いています。

バトルシーンは、キャラクターがダイナミックに動く3D横スクロール方式を採用。スキル発動のタイミングや位置を自ら操作し、戦況を有利に導く爽快感を味わえます。

5. 個性豊かなキャラクターと絆深化システム

世界各国の文化を取り入れた、多彩で魅力的なキャラクターたちが登場。それぞれが持つ重厚なバックストーリーが、ゲームプレイをより一層盛り上げます。

また、暴力の美学に欠かせない「愛と衝突」をテーマにした人間関係構築要素も搭載。贈り物や交流を通じて様々な女性キャラクターとの絆を深め、戦火の中で彼女たちを守り抜くことも、あなたの重要な使命です。

■『マフィアモバイル』概要

タイトル：マフィアモバイル

ジャンル：マフィア戦略RPG

運営会社：IGG

対応OS：iOS/Android

価格：基本無料（アイテム課金あり）

リリース予定：2025年9月

公式X：https://x.com/mafiamobile_jp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。