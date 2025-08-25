内容量変更のお知らせ

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：松尾裕二）は、一部商品の内容量変更を実施いたしますのでお知らせします。

近年、食品原料・包装資材の価格高騰や物流・エネルギーコストの上昇が続いております。当社では、品質を維持しながらこれらのコストアップを吸収するべく、生産効率化や経費削減等の企業努力を図ってまいりましたが、従来の内容量を維持することが困難な状況となりました。 このような事情から、下記内容にて内容量変更を実施させていただきます。

当社では、引き続き企業努力を行いコスト削減に努めるとともに、お客様にさらにご満足いただけるよう、品質の向上と商品開発に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■内容量変更対象商品

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は500種類以上にも上ります。

