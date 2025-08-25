松岡修造が解説＆錦織圭が参戦する『デビスカップ2025 ファイナル予選2回戦』と、大坂なおみ参戦の『BJKカップ ファイナル』日本が世界に挑む2つの国別対抗戦をU-NEXTで独占ライブ配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年9月に開催される『デビスカップ 2025 ファイナル予選2回戦 日本 対 ドイツ』、『ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2025 ファイナル』を独占ライブ配信いたします。

2025年9月、テニスファン待望の国別対抗戦が立て続けに開催されます。男子は錦織圭選手、女子は大坂なおみ選手、日本テニス界が誇る両エースの率いるチームが、それぞれの舞台で日の丸を背負い世界に挑みます。U-NEXTでは、これまでATPツアーをはじめとしたテニス配信を通じて、熱戦をお届けしてまいりました。この度、秋に開催される注目の2つの国際大会もU-NEXTで独占ライブ配信します。日本代表の激闘を、ぜひご覧ください。

解説には松岡修造が登場！錦織圭選手率いる日本男子代表チームが強豪ドイツと激突！『デビスカップ 2025 ファイナル予選2回戦 日本 対 ドイツ』

今年4月、強敵イギリスを破り、見事勝利を飾った日本代表チームが、次なる壁に挑みます。舞台は、再び有明コロシアム。過去3度のデビスカップ優勝を誇るテニス大国・ドイツを迎え撃つ、大一番です。この試合に勝利すれば、11月にイタリアで開催される「ファイナル8」への切符を手にすることができる重要な一戦となります。

錦織圭選手をはじめとする、ファイナル予選1回戦にも出場した西岡良仁選手、綿貫陽介選手、柚木武選手にくわえ、望月慎太郎選手も参戦を発表をしています。

さらに解説者には元男子プロテニス選手の松岡修造が登場。現場の熱をそのままに、選手たちに負けない情熱あふれる解説でお届けします。

試合は両日とも複数の試合が行われ、第1日はシングルス2試合、第2日はダブルス1試合とシングルス2試合を予定。シングルス4試合とダブルス1試合の最大5試合の団体戦で、先に3勝した国が勝者となります。

大坂なおみ選手も出場！女子国別対抗戦『ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2025 ファイナル』も配信

世界最強の女子テニス国を決める『ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2025 ファイナル』も、9月に開幕します。4月に行われたファイナル予選で熾烈な戦いを勝ち抜いた6チームと、前年優勝国のイタリア、開催国の中国が出場する舞台で、日本代表チームが世界に挑みます。

日本代表チームには、4大大会で4度の優勝を誇る大坂なおみ選手が参戦。さらに、ファイナル予選でも出場した内島萌夏選手、柴原瑛菜選手、そして盤石のダブルスで快勝を収めた穂積絵莉選手と青山修子選手ら、精鋭たちが名を連ねています。日本テニス界のレジェンド、杉山愛監督率いるチームで、世界一の座を目指します。こちらも解説には、日本女子テニス界の黄金時代を築いた名選手、沢松奈生子と吉田友佳が登場し臨場感を余すところなくお伝えいたします。

試合はシングルス2試合、ダブルス1試合のうち、2勝したチームが勝利する形式で行われます。激戦必至のトーナメントを勝ち抜き、9月20日(土)の準決勝、そして9月21日(日)の決勝へと駒を進めることができるのか、ぜひご注目ください。

日本を応援！スペシャルプレゼントキャンペーンも実施中

U-NEXTでは、日本チームを応援すべく、U-NEXT月額会員の方限定でプレゼントキャンペーンを実施中です。『デビスカップ 2025 ファイナル予選2回戦 日本 対 ドイツ』現地観戦ペアチケット（5組10名様）もしくは日本代表選手サイン入りグッズ（18名様）のどちらか選択のものを抽選でプレゼントいたします。ぜひ奮ってご応募ください。

『デビスカップ 2025 ファイナル予選2回戦 日本 対 ドイツ』

【配信日時】

DAY1：2025年9月12日 13:50～ライブ終了まで

DAY2：2025年9月13日 12:50～ライブ終了まで

【配信形態】独占ライブ配信

【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年1月31日（土） 23:59

実況：鍋島昭茂 解説：松岡修造

『ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2025 ファイナル』

【配信日時】

準々決勝 2025年9月18日(木) 17:50～ライブ終了まで

準決勝 2025年9月20日(土) 17:50～ライブ終了まで

決勝 2025年9月21日(日) 17:50～ライブ終了まで

【配信形態】独占ライブ配信

【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年3月31日（火） 23:59

実況：吉崎仁康 解説：沢松奈生子 吉田友佳

