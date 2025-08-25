株式会社Grand Central代表取締役CEO北口拓実が『Forbes JAPAN 30UNDER30』に選出！記念イベントとしてオフィスツアー＆代表講演会を開催

株式会社Grand Central

セールスコンサルティングを展開する株式会社Grand Central(本社：港区三田、代表取締役CEO：北口拓実)は、代表取締役CEO北口拓実が『Forbes JAPAN 30UNDER30 2025』ビジネス部門に選出されたことをお知らせします。今回の受賞を記念し、皆様への感謝の気持ちを込めて、弊社東京オフィスにてオフィスツアーおよび代表北口による講演会を開催いたします。



▼選出部門

BUSINESS & FINANCE & IMPACT

▼『ForbesJAPAN 30 UNDER 30』特設サイト

https://forbesjapan.com/feat/30under30/2025/

■『Forbes JAPAN30UNDER30』について

『Forbes』US版にて2011年にスタート。毎年アートやテクノロジー、教育、メディアなどで様々なカテゴリーから各30人を選出する『Forebs』の名物企画で、米国や欧州、アジアなどで実施されています。

日本版にあたる『ForbesJAPAN 30 UNDER 30』は2018年にスタートし、世界を変える30歳未満の日本人30人を選出しています。過去にはDelyの堀江裕介氏や食べチョクの秋元里奈氏ら起業家のほか、五輪金メダリストの平野歩夢氏やロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平氏などが選出されている名誉あるアワードです。

■Grand Central代表取締役CEO 北口拓実プロフィール

1995年生まれ、大阪府出身で立命館大学卒業後、株式会社キーエンスに入社。入社初年度に最年少売上レコードを樹立し、2年目には全社1位に入賞。

2021年、株式会社Grand Centralを創業し、わずか2年で、東京・大阪・名古屋に拠点を展開。4期目の現在は150名超のエキスパートを率い、国内最大級のセールスコンサルティングファームへと成長を遂げる。掲げるミッションは「経済社会に灯を」。グローバルで勝てる“Made in Japan”のコンサルティングファームの実現を目指して挑戦を続けている。

■Grand Central代表取締役CEO 北口拓実コメント

この度『Forbes JAPAN 30 UNDER 30』に選出いただき、光栄の極みです。

同時に、まだ何者でもない自分の未熟さも胸に刻んでいます。

GrandCentralは「"営業革命"を体現するインフラカンパニーへ」というMissionを掲げ、セールスコンサルティングという未踏の産業を築き、日本経済の再起動に挑んでいます。屈強な同志と築き上げてきたこの礎は、まだ"物語の序章"に過ぎません。

セールスコンサルタントを、誰もが憧れるキャリアへ。

そして、事業成長に不可欠な"核"としてその価値を再定義して参ります。この受賞を、その変革の起点とし、日本経済のアップデートを牽引し続けます。

日頃より支えてくださる全てのステークホルダーの皆さまのお力添えなくして、この受賞はございません。

心より感謝申し上げます。

■受賞記念イベント開催概要

この度の受賞を記念し、弊社東京オフィスにて特別なイベントを開催いたします。急成長を続けるGrand Centralのカルチャーに触れていただくと共に、代表北口より創業ストーリーや今後のビジョンについて直接お話させていただきます。

■株式会社Grand Centralについて

株式会社Grand Centralは、セールス領域に特化したコンサルティングカンパニーでございます。東京に本社を置き、グループ会社含め名古屋・大阪の3拠点で事業を展開させていただいております。"営業革命"を体現するインフラカンパニーへというミッションを掲げ、クライアントの営業活動における課題を分析し、戦略立案の提案から、勝ちパターンのスキーム構築、営業代行、インハウス化に向けたDX支援や、定着に向けたセールスイネーブルメントなどのソリューションを提供しております。

■株式会社Grand Central 会社概要

会社名：株式会社Grand Central

東京本社：東京都港区三田3丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー15F

名古屋本社：愛知県名古屋市中区錦2-20-15 広小路クロスタワー21F

大阪オフィス：大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-10 ヴィアノード新大阪6F

TEL：052-228-4873（代表）

HP：https://grandcentral.jp/(https://grandcentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=250818)

サービスページ：https://service.grandcentral.jp/(https://service.grandcentral.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=250818)

Instagram：https://www.instagram.com/grandcentral_official/

X：https://x.com/gcbx_official

note：https://note.com/grandcentral

事業内容：セールスデベロップメント／セールスDX／セールスイネーブルメント/セールスマーケティング