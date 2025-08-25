年間214億再生で世界を動かす──日本人ナンバーワンYouTuber・ISSEI、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出！

GIVER株式会社

GIVER株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：角南仁基）は、世界的YouTuberであるISSEIが『Forbes JAPAN』（発行元：リンクタイズ株式会社）が選出する「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」に輝かしい受賞者として名を連ねたことを、2025年8月25日に発表しました。このアワードは、「世界を変える30歳未満」の次世代のリーダーを称えるものです。

ISSEIとは

「Forbes JAPAN」2025年10月号より

登録者数6,500万人を超える日本を代表するYouTuber、ISSEI。言語の壁を超えたノンバーバルな表現力と独創的なアイデアで、39カ国で年間1億回以上の再生を記録。文化や言語を超え、感情を揺さぶるストーリーテリングで世界中の視聴者を魅了しています。

また、ISSEIは、2025年夏、ガーナの首都アクラにある「アグボグブロシー（世界一の電子ゴミ山）」を訪れ、深刻な健康リスクの軽減を目指す取り組みを進めています。現地では、子どもたちや地域住民に映像制作を教え、そこから収益を生み出し雇用につなげる活動を行っています。廃棄物を燃やす以外の生活手段をつくることなど、中長期的な支援に取り組んでおり、こうした社会的な活動にも今後継続的に力を入れていきます。

1999年8月6日生まれ・東京都出身

ガーナ・アグボグブロシーの子供たちとISSEI

ISSEIコメント

この度は、『Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025』に選出していただき、大変光栄に思います。

僕の使命は“世界のスーパーヒーロー”になることです。一人ひとりが挑戦し、互いを助け合う“大ヒーロー時代”をつくりたいと考えています。

近い目標は、YouTubeで“年間400億再生”という前人未踏の挑戦を成し遂げ、世界中がワクワクする“映画のような体験”をオンラインで実現すること。

憧れを持ってもらえる存在として、夢と希望を世界に届け続け、誰もがヒーローを目指せる時代を築いていくことをここに誓います。

その第一歩として、ガーナの貧民街を支援するアーティスト・長坂 真護さんと共に、収益を現地に還元するYouTubeプロジェクトを立ち上げました。（9月上旬アカウント開設予定）

子どもたちが夢を描ける環境をつくり、持続可能な未来に繋がる仕組みを実現します。

特設サイト

https://forbesjapan.com/feat/30under30/2025/

30 UNDER 30とは

「30 UNDER 30」は、世界80カ国、46のローカル版をで発行する『Forbes』誌でグローバル展開するアワード企画です。米国で2011年にスタートし、翌年から中国、インド、ブラジル、イスラエルなど各国版で展開、日本では2018年より毎年実施しています。北米、ヨーロッパ、アジアの各地域での選出も行っており、19年に米デトロイトで開催されたU30サミットには、約60カ国から9,270名以上が参加しました。現在、全世界で約1万人の受賞者コミュニティが形成されています。本アワードは、

次の時代を牽引する新しいリーダーを発掘し、ビジネスからサイエンス、スポーツ、アートなど多彩なジャンルから30人（米国では20部門各30人で計600人）の才能に光をあて、その活動をForbesとしてエンカレッジしていくことを目的としています。

日本版の実施は今年で8回目となります。今年は、80人以上のアドバイザーから候補者の推薦などの協力を得て、最終的に編集部にて30人の選出を行いました。アドバイザーには、南場智子（デライト・ベンチャーズ・マネージングパートナー/ディー・エヌ・エー代表取締役会長）などの日本を代表する経営者が参加。また、国内外で活躍するビッグアーティストや、世界中にファンを抱えるイラストレーター/アニメーターの米山舞など各界の実務家・有識者らに就任していただきました。



ISSEIオフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@issei0806

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@issei0806

公式Instagram：https://www.instagram.com/issei_0806

■GIVER株式会社について

GIVER株式会社は、SNSと映像を活用して企業や自治体のブランド価値を高めるクリエイティブカンパニーです。世界的インフルエンサー「ISSEI」のマネジメントを担い、グローバル規模での発信や社会課題への取り組みをサポートしています。さらに、企業向けにはSNS運用や動画制作を一気通貫で支援し、データ分析に基づく「伝わるコンテンツ」と「成果を生む戦略設計」に強みを持ちます。表面的な流行ではなく、持続的な成長とブランド価値の共創を使命としています。

会社名：GIVER株式会社

所在地：東京都品川区上大崎三丁目2番1号8階

設立：2022年

代表者：角南仁基

URL：https://giverren.jp/

取材等お問い合わせ先：ueno@giverren. jp （広報PR担当・上野麗）