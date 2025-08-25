ザ・コンランショップにてTEKLAの世界観を体感

株式会社コンランショップ・ジャパン

株式会社コンランショップ・ジャパン（東京都新宿区・代表取締役CEO 渡邊 理）は、この度、デンマーク・コペンハーゲン発のテキスタイルブランド＜TEKLA（テクラ）＞の取り扱いを開始しました。

ミニマルでありながら、細部にまでこだわり抜かれたTEKLAのタオル、スリープウェア、そしてベッドリネンなどのホームウェアは、素材の心地よさと機能美を兼ね備え、日常に静かな豊かさをもたらしてくれます。ザ・コンランショップが提案してきた、長く愛せるタイムレスなデザインや、心地よい暮らしを大切にする哲学と、TEKLAが生み出す上質でクリーンなプロダクトは高い親和性をもち、日々の暮らしをよりパーソナルで豊かなものへと引き上げてくれます。色とりどりのカラーバリエーションを活かした、ザ・コンランショップならではのインテリアコーディネートをこの機会にぜひ店頭でご体感ください。

＜Product Lineup＞

タオル

オーガニックコットン100%を使用し、優れた吸水性と心地よい柔らかさが魅力です。耐久性の高い超長綿糸を採用し、丁寧にコーミング加工を施すことで、滑らかで上質な肌触りを実現。中厚手の織りと生地の長いループが高い吸水性を叶えます。日常使いに便利なハンガーループ付きです。

Wash Cloth 30×30cm \2,750 （税込）

Guest Towel 30×50cm \3,300 （税込）

Bath Towel 70×140cm \13,200（税込)

NavyClear Blue StripeIvoryMagentaShaded PinkKodiak StripesTeel Green StripesMintYellow Ochre

バスマット

タオル同様の上質さを持ちながら、足元をしっかり支える厚みと高い吸水性が特徴です。高密度に織り上げられた生地が水分を素早く吸い取り、踏んだときにふんわりとした心地よさと安定感を感じられます。耐久性にも優れているので、長く快適に使えます。毎日のバスタイムを上質に彩る一枚です。

Bathmat 70×50cm \10,450（税込）

NavyClear Blue StripeIvoryKodiak StripesMint

バスローブ

100％オーガニックコットンを使用し、撚りをかけた超長綿糸で柔らかく高い吸水性を実現。まるでタオルに包まれているような柔らかさが魅力です。ゆったりとしたシルエットと大きめのフードやパッチポケット、取り外し可能なベルトなど機能性も充実しています。襟裏のハンガーループに加え、トップステッチの繊細な仕上げもポイントです。

Racing Green Stripes / Soft Blue Stripes（2色展開）

Hooded Bathrobe size M / L \37,400（税込）

スリープウェア

オーガニックコットンを使用した上質なポプリン素材のスリープウェアです。軽やかでさらりとした肌触りが特徴で、季節を問わず心地よく身にまとえます。ゆったりとしたシルエットと北欧らしいミニマルなデザインが魅力で、リラックス感と上品さを両立。着心地の良さと耐久性を兼ね備えており、胸ポケットや丸みを帯びた襟、貝ボタンなど細部にもこだわった一着です。

Corinth Stripes / Skagen Stripes（2色展開）

Long Sleeved Shirt size XS / M \30,800（税込）

Shorts size XS / M \20,900（税込）

ベッドリネン（デュベカバー, ピローケース, シーツ)

オーガニックコットンを使用し、高密度の平織り生地が滑らかな心地よい肌触りを実現。通気性に優れ、オールシーズン快適にお使いいただけます。使い込むほどに柔らかくなりながらも毛羽立ちを防ぎ、長く愛用できるのも魅力です。デュべカバー、シーツ、ピローケースをラインナップ。デュベカバーは日本の標準サイズに対応しています。

１. Single Duvet Cover \27,500（税込）

２. Double Duvet Cover \41,800（税込）

３. Queen Duvet Cover \41,800（税込）

４. Pillow Case \6,050 （税込）

５. Fitted Sheet Single \19,800（税込）

６. Fitted Sheet Double \20,900（税込）

７. Fitted Sheet Queen \20,900（税込）

Island Blue Stripes １.２.３.４.Winter White １.２.３.４.５.６.７.Needle Stripes １.２.３.４.Dark Taupe １.２.４.Hopper Stripes １.２.３.４.Shaded Yellow １.２.３.４.Mallow Pink １.２.４.Morning Blue ４.５.６.７.

＜Upcoming Schedule＞

8/9(土)よりTowels・Bathmats・Hooded Bathrobes・Sleepwearの取り扱いを開始。

そして、9月13日(土)よりBed Linen (デュベカバー、シーツ、ピローケース)の取り扱いを開始します。また、展開開始にあわせて、25,000円(税抜)以上のTEKLA商品をお買い上げのお客様に、ウォッシュクロス2枚セットをプレゼントいたします。

※オンラインショップは対象外。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

＜Our Stockists＞

ザ・コンランショップ 東京店

ザ・コンランショップ 新宿店 ※TowelsとBed Linenのみ取り扱いあり

ザ・コンランショップ 丸の内店

ザ・コンランショップ 代官山店 ※Towelsのみ取り扱いあり

ザ・コンランショップ 福岡店

ザ・コンランショップ オンラインストア

＜About TEKLA＞

2017年にコペンハーゲンで設立されたTEKLAは、ホームウェアに現代性と自己表現の自由をもたらすことを目的に誕生しました。ジョン・ポーソンやドナルド・ジャッド、ル・コルビュジエ、アグネス・マーティンといった芸術や建築からインスピレーションを受け、時代を超えるシンプルで実用的なホームウェアを生み出しています。ブランドの設立以来、TEKLAは製造パートナーの密接な協力の元、妥協のないもの作りを進めています。長く使用できるデザインと責任ある製造を通し、急速なトレンドサイクルではなく、 環境負荷の軽減に取り組んでいます。TEKLAはB Corp認証を取得しており、ビジネスをより良い力に変える国際的なムーブメントに参画しています。ベッドリネンを原点に、タオル、スリープウェア、キッチンリネンなど、暮らし全体をカバーするコレクションを展開しています。すべてのアイテムは長く使い続けられることを前提に作られています。TEKLAの製品はコペンハーゲンの直営店および公式オンラインストアで展開され、現在60カ国以上に配送されています。欧州、北米、アジア太平洋地域の厳選されたパートナーショップでも販売されています。

＜About The Conran Shop＞

世界中から厳選した家具や照明、インテリア小物、ギフトに加え、オリジナルのアイテムも多く取り揃えるホームファニシングショップです。イギリスを代表するデザイナーの一人であるテレンス・コンランにより、1973年にイギリス ロンドンに1号店がオープンしました。現在では世界4カ国（イギリス・日本・韓国・クウェート）で展開し、インスピレーションの源や、新しい発見のあるアイテムとスタイリングを通して、日々の生活をより豊かに楽しむことを提案しています。

https://www.conranshop.jp/