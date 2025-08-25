人事担当者必見！内定者懇親会を成功に導くケータリングとは？セカンドテーブルが期間限定キャンペーンを実施

2ndTable株式会社

関東・関西・九州圏でケータリングサービスを提供する2ndTable株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表：三原一馬）は、採用活動が本格化する秋に向けて、ご予約のお客様を対象とした期間限定のキャンペーンを実施します。

内定者懇親会を成功に導くケータリング

セカンドテーブルでは、ボリューミーな温製料理から目にも鮮やかなスイーツまで、若者向けの人気メニューも豊富に取り揃えております。

さらに、ローストビーフのカッティングやマグロの解体ショーをはじめとする《ライブケータリング》や、会社のロゴを入れたオリジナルクッキーのお土産も印象に残る演出としてご好評いただいております。

ローストビーフカッティングドリンクはケータリングスタッフがご提供マグロ解体ショー出張寿司職人オリジナルプリントクッキー『アンリシャルパンティエ しあわせサブレ（3枚入り）』オリジナルプリントのイメージ

また、セカンドテーブルのケータリングは関東・関西・九州圏と幅広い地域でのご提供を承っていることから、複数会場にて同時開催での実施も可能です。

人気のライブケータリングが１品無料でついてくる！期間限定キャンペーンを実施中

2025年8月25日(月)から9月26日(金)までの期間中に、総額30万円（税込）以上のケータリングをご予約いただいたお客様を対象に、〈生ハム〉または〈ローストビーフ〉のカッティングサービスを無料でご提供いたします。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MYBn-_J-D90 ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Z9AFvHcMxHk ]

ご希望の方は、ご予約時に「キャンペーン特典希望」の旨をスタッフにお伝えください。

この機会に、ぜひ2ndTableの華やかなケータリングをご体感ください。

キャンペーン概要

受付期間：2025年8月25日(月)～2025年9月26日(金)

対 象：上記期間中における30万円(税込)以上のご予約

申請方法：

【お電話にてご注文の場合】ご予約時に「キャンペーン特典希望」の旨をお伝えください。

【フォームにてご注文の場合】備考欄に「キャンペーン特典希望」の旨をご入力ください。

特典内容：

〈生ハム〉または〈ローストビーフ〉のライブケータリングを無料にてご提供

社内行事でのご利用事例

これまでにご利用いただいた企業様からは、以下のようなお声をいただいています。

「準備や宴会中のサービスを全てお任せできたので、内定者との会話に集中できました。参加者からも『料理がおいしい』と好評でした。」（IT企業 人事担当者）

「おしゃれな料理で、懇親会の雰囲気が華やかになりました。SNS映えするメニューが多く、内定者の方々も楽しんでいました。」（広告代理店 採用担当者）

セカンドテーブルの特長

ワンランク上のメニュー・サービスを全国主要都市で：均一化された高品質なケータリングサービスを全国にご提供します。

多様なシーンに対応：キックオフ、セミナー、会議、懇親会、パーティーなど、様々なイベントシーンにご利用いただけます。

オフィスや貸し会議室も華やかに：お料理だけではなく、装飾でも会場を鮮やかに彩ります。お花見やハロウィン・クリスマス等、季節の演出も承っております。

豊富なメニューラインナップ：お客様のニーズやご予算に合わせて、和洋中をはじめとしたバリエーション豊かなお料理・プランをご用意しております。アレルギー対応やハラル／ベジタリアンメニューなどもご提供可能です。

オプションメニュー：「出張寿司職人」「生ハム／ローストビーフカッティング」「マグロ解体ショー」などのライブケータリングや、「お祭りプラン」として屋台風のケータリングもご用意がございます。

きめ細やかなサービス：経験豊富なスタッフが、企画・準備から当日の運営まで、お客様のイベントをサポートいたします。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

今後の展開について

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域で提案してまいりますので、社内イベント・交流会など、催しのケータリングをご検討中の方はご気軽にお問い合わせください。

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：関東 東京都江東区扇橋2-18-5

関西 兵庫県西宮市西宮浜1-31

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

