オンライン決済・送金サービスPayPal、ダブリンにAIおよび不正対策データサイエンスセンターを設立

アイルランド政府産業開発庁

米国発のオンライン決済・送金サービスPayPalは、アイルランド・ダブリンにデータサイエンスセンターを新たに設立し、100人規模の新規採用を行うと発表しました。高度人材の採用は、先進的なデータサイエンスやAI技術を通じて商取引の未来に投資するという、PayPalの姿勢を示すものであり、同社のアイルランド事業が新たなステージへと進化することを象徴しています。



ダブリン拠点に新設されるAIチームは、PayPalのグローバルネットワークにおける重要な拠点のひとつとして、他のイノベーションハブと緊密に連携しながら活動する予定です。今回の採用計画はアイルランド政府産業開発庁を通じてアイルランド政府の支援を受けており、PayPalがダブリン拠点を従来のカスタマーサービスの拠点から、世界のデジタル経済をリードするイノベーションセンターへと進化させつつあることを証明しています。

左から：PayPal グローバル・チーフ・リスク・オフィサー Aaron J. Webster氏、企業・観光・雇用大臣Peter Burke氏、PayPalグローバル・リスク管理部門責任者兼アイルランド拠点責任者 Paul Ryan氏 、アイルランド政府産業開発庁 Michael Lohan長官



PayPalのグローバル・チーフ・リスク・オフィサーであるAaron J. Webster氏は下記のように述べています。

「次世代のデジタル決済ツールを構築していく中で、アイルランドから生まれる人材とイノベーションが非常に重要な役割を担います。今回の拡大は、アイルランドのローカルなエコシステムに対する当社の信頼、そしてあらゆる取引に信頼性と安全性を組み込む、AI駆動・データ主導の未来を築くという私たちの意志の表れです。アイルランドでの事業展開を一層強化し、PayPalのグローバルな未来を形づくる高度な人材への投資を進められることを誇りに思います」



新たに採用される人材は、AIエンジニアリング、データサイエンス、ソフトウェア開発、リスクモデリング、サイバーセキュリティなどの幅広い分野に携わる予定です。これらのポジションは、損失防止や顧客体験の向上といったPayPalの重要な戦略目標を支える役割を担っており、イノベーションをグローバル戦略の中核に位置付ける取り組みの一環です。



Webster氏は次のように付け加えました。

「私たちが世界中の複雑かつ重要な商取引の課題に取り組む上で、PayPalのプラットフォームの圧倒的なスケールと膨大なデータは大きな原動力となっています。私たちは、データサイエンティストが限界を超えて挑戦し、最先端のAIを活用し、不正検知と決済セキュリティの未来を変革できるよう後押しすることで、“可能性”の定義そのものを塗り替えようとしています」



企業・観光・雇用担当Peter Burke大臣は次のように述べています。

「今回の発表は、PayPalがアイルランドを高付加価値なテクノロジー投資先として評価していることを示しています。AIやデータサイエンスといった最先端分野で100人の高度人材が新たに採用されることは、アイルランドの世界的なイノベーションハブとしての地位をさらに高めることにもつながります。PayPalとアイルランド政府産業開発庁の継続的な連携に心から感謝します」

アイルランド政府産業開発庁のMichael Lohan長官は、次のようにコメントしています。

「PayPalが100人規模の高度な技術職をアイルランドにて新たに採用することを、大変嬉しく思います。これはアイルランドが高付加価値の投資先として、強い魅力を持っていることの証です。私たちはPayPalのさらなる成長を支援できることを誇りに思うとともに、同社の今後の成功を楽しみにしています」



■ アイルランド政府産業開発庁 (IDA Ireland) について

アイルランド政府産業開発庁は、アイルランドの産業開発、海外からの直接投資等を推進する目的で設立された政府機関です。日本事務所では、過去50年間にわたり、欧州への進出を検討されている日本企業向けに、立地や人材、税制、優遇措置など各種最新情報の提供のほか、現地視察、進出計画の立案から進出後のサポートまで幅広い支援を行っています。

過去のプレスリリースは、https://www.idaireland.jp/latest-newsをご覧ください。(https://www.idaireland.jp/latest-news%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)