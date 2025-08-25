8月25日新発売！プレミアムペットフード「ミシュワン」が犬猫用粉末スープをリニューアル

株式会社ミシュワン

ミシュワン犬猫用粉末スープの成分をリニューアルし、8月25日（月）より販売開始。

『ずっと寄り添うフードで「20歳を目指す」』をビジョンに掲げるプレミアムペットフードメーカー、株式会社ミシュワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩井直樹）は、既存の犬猫用粉末スープを“より消化にやさしく健康に配慮”した形で成分をリニューアルしました。近年注目を集めている「ヤギミルク」を主成分として配合した新スープを、2025年8月25日（月）より発売いたします。

《リニューアルの経緯》

ペットを“かけがえのない家族”として迎える方が増えている今、当社はこれまでも、お客様の声に真摯に耳を傾け、高品質なプレミアムペットフードの開発・提供を行ってまいりました。今回のリニューアルも、「食いつきを良くしたい」「水分や栄養をより多く摂らせたい」「消化をサポートしてあげたい」などのお客様の声を踏まえ、旧製品のミルク味（脱脂粉乳）から、近年ペット業界で人気が高まっている「ヤギミルク」へと主原料を変更することで、より消化器系に配慮し、体への負担を軽減するフードを目指しました。これにより、食欲が落ちた子や偏食傾向のある子、加齢により食が細くなったシニアのわんちゃん・ねこちゃんに、美味しく栄養を補給できる食事をお届けします。

《商品の3つのポイント》

1. 注目食材「ヤギミルク」を配合

「ヤギミルク」は牛乳に比べて消化しやすく、体への負担が少ないのが特長です。胃腸がデリケートな子や、消化機能が落ちやすいシニアのわんちゃん・ねこちゃんに安心して与えていただけます。さらに、牛乳に多く含まれるアレルゲンが少ないため、食物に敏感な子への配慮にもつながり、アレルギーのリスクが少ないとされています。ビタミンやミネラルも豊富で、免疫力や皮膚、骨の健康を支えるほか、ミシュワンドッグフードに多く配合されている「緑イ貝」との相性も良く、関節の健康維持にも役立ちます。香りが良いため、食欲不振や偏食気味の子にも食べる楽しみを促してくれることが期待できます。

2. 変わらないおいしさはそのままに、さらなる健康サポートを実現

ミルク味に加えて、カツオ味も展開しており、どちらも次のような特長があります。

◦ 無添加・食塩不使用 / ヒューマングレード品質：どんな子にも安心して与えられる品質を追求しています。

◦ 水分補給をサポート：健康維持に欠かせない水分補給を、美味しくやさしく促します。

◦ 低カロリーで栄養満点：フリーズドライ野菜を配合し、健康に配慮しながら必要な栄養素をバランス良く補給できます。

◦ 全犬種・猫種 / 全年齢対応：子犬・子猫からシニアまで、あらゆるライフステージに寄り添います。

◦ 持ち運びに便利な個包装：鮮度を保ちながら、お出かけ先でも手軽に与えられます。

3. 健康状態や好みに合わせた多彩な与え方

様々な与え方ができるため、わんちゃん・ねこちゃんの健康状態や好みに寄り添うことができます。

◦ お湯で簡単スープとして：冬は温かく、夏は冷やして、季節に応じた水分補給に。

◦ いつものフードへのトッピング：スープの旨味がフードに絡み、食いつきもさらにアップ。

◦ そのままふりかけとしても：フードの上にさっとかけるだけで、手軽に栄養補給と美味しさをプラス。

《商品詳細》

■商品名称：ミシュワン 犬猫用粉末スープ カツオ・ミルク味

■生産国：日本

■原材料：

カツオ味：大根、カツオ、キャベツ、ブドウ糖、おくら、ニンジン

ミルク味：ヤギ脱脂粉乳、キャベツ、ブドウ糖、カツオ、チンゲン菜、ニンジン

■栄養成分（1食あたり）：

新スープ（カツオ味）：エネルギー：17.2kcal、たんぱく質：1.62g、脂質：0.09g、炭水化物：2.559g、食塩相当量：0.02g

新スープ（ミルク味）：エネルギー：18.32kcal、たんぱく質：1.94g、脂質：0.09g、炭水化物：2.39g、食塩相当量：0.04g

※旧ミルク：エネルギー：18.35kcal、たんぱく質：1.85g、脂質：0.08g、炭水化物：2.52g、食塩相当量：0.04g

■商品価格：

通常価格：1,628円(税込)

特別価格(10%OFF)：1,465円(税込)

■商品ページ：

https://mishone.jp/lp?u=soup_prssu

《最後に》

株式会社ミシュワンが開発するプレミアムペットフードは、わんちゃん・ねこちゃんの健康を維持するために、体の負担になる可能性のある添加物は一切使用しておりません。

この度リニューアルした犬猫用粉末スープも、「20歳を目指す」というブランド理念のもと、皆様のご意見をもとに『一生を寄り添う最高のフード』として、さらに進化を遂げました。

皆様と、その大切な家族であるわんちゃん・ねこちゃんが、ミシュワンフードを通して幸せな時間を永く過ごしていただけるよう、今後も全力でサポートいたします。

株式会社ミシュワン社員。ミシュワン社員は皆ペットオーナーです。

【会社概要】

会社名：株式会社ミシュワン

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー37階

代表者：岩井 直樹

設立 ：2019年12月26日

URL ：https://mishone.co.jp/

事業内容：ペット食品の製造・販売及び輸出入

ペット食品・用品のEコマースサイト

代表岩井直樹と愛犬のモコ

【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先》 TEL：0120-311-210（土・日・祝祭日・年末年始を除く平日10：00～17：00）

e-mail：support@mishone.jp

問い合わせフォーム：https://mishone.co.jp/contact/