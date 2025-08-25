安否確認システム「エマージェンシーコール」がITreview Grid Award 2025 Summer で最高位の「Leader」を20期連続受賞!

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/ja/index.html)（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田淳）は、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表する 「ITreview Grid Award 2025 Summer 安否確認システム部門」 において、法人向けの安否確認システム「エマージェンシーコール(https://www.infocom-sb.jp/emc)」が20期連続で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2025年7月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Summer」では、ITreviewに集まった約14万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。「エマージェンシーコール」は、特にユーザーからの高評価が継続的に寄せられており、今回の20期連続受賞に繋がりました。

▼エマージェンシーコールのレビュー・口コミはこちら

https://www.itreview.jp/products/emajienshcall/reviews

■ITreviewに寄せられたレビューのご紹介

ITreviewに寄せられた「エマージェンシーコール」ユーザーのレビューの一部をご紹介いたします。

※図版はすべてITreviewの許可を得て掲載しています。■エマージェンシーコールとは

災害や緊急事態における「従業員の安否確認」を、多彩な通信手段を活用して、迅速かつ確実に実現します。

当社の「エマージェンシーコール」は、約30年にわたり多くの企業・団体様にご利用いただいている安否確認システムです。導入実績は 5,200社以上・540万IDにのぼり、東証プライム上場企業から中小企業、地方自治体、教育機関まで、幅広い業種・規模のお客様にご利用いただいています。

下記のようなことが可能です。

・気象庁の地震情報と連動し、地震発生時に自動で安否確認を開始。担当者の初期対応負担を軽減し、初動の遅れを防ぎます。

・メール、電話、LINE、アプリなど豊富な連絡手段と、状況に応じた自動再送信機能で、多忙な従業員からの高い回答率を実現します

・PCはもちろん、スマートフォンやタブレットからも状況をリアルタイムで確認・集計可能。部署や役職ごとの詳細な集計により、迅速な状況把握と適切な対応を支援します。

■エマージェンシーコールが選ばれる理由

【国内トップクラスの信頼と実績】

約30年の提供実績と5,200社以上・540万IDという圧倒的な導入実績が、サービスの信頼性と安定稼働を証明しています。あらゆる規模・業種のお客様に選ばれ続けていることが、その質の高さを物語ります。

【迅速な初動と高い回答率】

気象庁の地震情報との自動連動により、災害発生直後の安否確認を自動で開始。担当者の負担を軽減し、迅速な初動を支援します。また、津波情報との自動連携も可能です。さらに、豊富な連絡手段（メール、電話、LINE、アプリなど）と最大10個の連絡先に99回まで繰り返し連絡で、高い回答率を実現し、確実な情報収集を可能にします。

【直感的で使いやすい操作性】

PC、スマートフォン、タブレットからリアルタイムで安否状況を確認・集計でき、シンプルな操作で従業員も迷わず報告が可能です。部署や役職ごとの詳細な集計により、迅速な状況把握と適切な対応を支援します。

【万全のサポート体制】

約30年の運用ノウハウを持つ専門スタッフが、導入から運用、緊急時の対応、BCP策定支援まで、きめ細やかなサポートを提供。お客様が安心してご利用いただける体制を整えています。

製品HP：

https://www.infocom-sb.jp/emc(https://www.infocom-sb.jp/emc?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250825)

資料請求：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d8dbeecb/(https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d8dbeecb/?___s=&___srk=701IR000001FQpVYAW&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250825)

30日間無料トライアル：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6cf47720/(https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6cf47720/?___s=&___srk=701IR000001FQpaYAG&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250825)

■インフォコム株式会社 会社概要

会社名 ：インフォコム株式会社

設立 ：1983年（昭和58年）2月12日

代表取締役社長：黒田 淳

所在地 ：本社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階

事業内容 ：企業、医療機関、製薬企業、公共機関等に対する情報システムの企画・開発・運用・管理等のITサービスの提供

URL ：https://www.infocom.co.jp/ja/index.html

＜本件に関するお問い合わせ＞

サービスビジネス事業本部 デジタル・サステナビリティ事業部 emc-info@infocom.co.jp