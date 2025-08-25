＜プラダ ビューティ＞新メンズフレグランス「プラダ パラダイム オーデパルファム」 誕生

日本ロレアル株式会社

プラダ ビューティ(https://jp.pradabeauty.com/)は2025年 9月3日（水）、アンバリーウッディの香りのメンズフレグランス「プラダ パラダイム オーデパルファム」を新発売いたします。

1913年のブランド創業以来、プラダはそれまで常識とされていた事柄をくつがえし、枠にとらわれないクリエイティビティーによって社会にさまざまな変化をもたらしてきました。そして今、その物語は「プラダ パラダイム」の誕生と共に新たな章の始まりを迎えます。新メンズフレグランス 「プラダ パラダイム オーデパルファム」は、What if there’s another way? -「新しい生き方を切り拓く。」という現代社会を生きる私たちに向けたメッセージと共に誕生します。当たり前とされている「常識」を問い直し、新たな視点を切り拓く、まさにプラダ ビューティを象徴するメンズフレグランスの登場です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8_Mi2PrKB28 ]

「プラダ パラダイム」は、自分の中にある感情や思考を大切にし、現代社会との関わりの中で人生を探求し、自分らしい生き方を追求する私たちのために作られたフレグランスなのです。 プラダから生まれた数々の傑作と同様、「プラダ パラダイム」は未来を見据えたようなアバンギャルドな一面を持ちます。それを象徴するのは、簡易性の中に複雑性が潜む、アンバリーウッディの香りです。

「プラダ パラダイム」：新しい生き方を切り拓く

「Paradigme」というネーミングはプラダのアイコンフレグランスである「Paradoxe」に続き、「Prada」の文字を並び替えるアナグラムを取り入れています。固定概念という制約から自由になり、自身のアイデンティティーを表現する多様な方法を探求する旅へと連れ出してくれる「パラダイム」。固定概念にとらわれず、新たな可能性を切り拓くことで、自信は好奇心に、強さは巧妙さに、そして成功は自身の「パラダイム」-「生き方」を創造する自由として再定義されるのです。

Paradigme [pa-ruh-dym]: パラダイム。新しい視点。新しい考え方、在り方、そして生き方。

「パラダイム」は３人の名高い調香師、マリー・サラマーニュ、ブルーノ・ジョヴァノヴィック、ニコラ・ボンヌヴィルのコラボレーションによって生み出されました。活発な対話を繰り返す中で誕生した「プラダ パラダイム」は、予想を超える香りの組み合わせによってメンズフレグランスを再定義します。

通常、香りの構造は最初に香るトップノートから始まり、次に香りの芯であるハートノート、そして締めくくりのベースノートへと香りの変化を楽しみます。「パラダイム」は、その常識をも覆す「リバースピラミッド」という手法を用いており、プラダの象徴であるトライアングルロゴとも美しく調和します。

「ベースノートが最初に現れ、徐々にハートノート、そしてトップノートが姿を現すのです。まさにこの逆転の発想が、真に魅力的で予想を超える体験を生み出しています。」

ニコラ・ボンヌヴィル 調香師

常識にとらわれない、香りづくり

初めて香りを纏った瞬間から、「パラダイム」は包み込むような温かさと、気分を高揚させるフレッシュさの間を揺れ動く、洗練性とアバンギャルドさを兼ね備えたメンズフレグランスの新しい世界を切り拓きます。

「リバースピラミッド」を用いたユニークな構造を持つ「パラダイム」のアンバリーウッディベースにはペルーバルサム、ベンゾイン、グアヤクウッドなどの香料が調合されており、スモーキーな香りでありながらも同時に力強く、明るく、抗いがたい魅力を表現します。この官能的なベースは、フレグランスのハートノートと美しく調和します。ハートノートは、2種類のゼラニウムで構成されています。一方は、活力を与えてくれるような、フレッシュでグリーンな香り。もう一方は、メンズフレグランスのクラシックな香りに、バラを思わせるようなフローラルなニュアンスが加わり、モダンな香りへと生まれ変わっています。このハートノートが、明るいカラブリアンベルガモットと軽やかなムスクと組み合わさり、フレグランス全体に活気をもたらします。

「パラダイムは、調和のとれた複雑な体験です。柔らかさと爽やかさ、強さと繊細さ、力強さと奥深さの間を、無限に行き交うのです。」

マリー・サラマーニュ 調香師

OLFACTIVE FAMILY

アンバリーウッディ

NOTES

トップノート：カラブリア産ベルガモット

ハートノート：ゼラニウムブルボン

ベースノート：アンバリーウッド

常識にとらわれない、ボトルデザイン

「パラダイム」のボトルは、洗練されたミニマリズムと切り出したようなファセットの巧みな対比を追求することで、現代的なエレガンスを体現するデザインで登場します。トライアングルの傾きがモダンな力強さを与え、グリーンのグラデーションは奥深い表情を覗かせます。また「パラドックス」と同様、特徴的な漆黒のキャップが施されており、プラダの二つのアイコニックなフレグランスの明確な繋がりを表現しています。ボックスも「パラドックス」とデザインが統一されており、ブランドを象徴するサフィアーノレザーから着想を得た外箱に、シルバーで刻まれたプラダのロゴが美しく輝きます。

「パラダイムのボトルをデザインする際、私たちはプラダのフレグランスアーカイブを参考にし、現代的な視点を通してデザインを再構築する方法を模索しました。グリーンの色は新鮮さをもたらし、トライアングルのエッジは触覚的で斬新なディテールです。洗練されていながらも斬新さを兼ね備えているデザインは、まさにプラダらしいと言えます。」

コラリー・サレム、プラダ ビューティ クリエイティブ・ディレクター

「プラダ パラダイム」の象徴 トム・ホランド

俳優であり実業家でもあるトム・ホランドは、「プラダ パラダイム」を体現しています。12歳でロンドンのウェストエンドの舞台でキャリアをスタートさせて以来、彼は数多くの映画に出演し、特に2016年から演じているスパイダーマン役ではその演技力が高く評価されています。ホランドの影響力はスクリーンに留まらず、家族で設立したチャリティ団体「ザ・ブラザーズ・トラスト」を含む慈善活動にまで広がります。

謙虚でありながらもエネルギッシュなホランドは、「パラダイム」の男性像を象徴しています。彼は、弱点を見せることを恐れない真の自信と、成功を声高に主張することなく道を拓く、秘めたる決意を滲ませています。遊び心と洒脱なユーモアに満ち溢れた生粋のエンターテイナーでありながら、世間からの期待と内なる直感力の間にある空間にのみ存在する、本質的で個性的な魅力を持っています。常に自身の物語を創造し続けるトム・ホランドは、彼だけの生き方を切り拓き続けているのです。

クリエイティビティと責任の調和

プラダ ビューティは、ポジティブな変革を促すためのデザインや行動を提案する責任があります。「プラダ パラドックス」シリーズは、発売当初からリフィラブルに設計されており、「プラダ パラダイム」ではそのコミットメントをより強化しています。環境への配慮を念頭に置いて作られた150mlのリフィルは、「50mLボトルx3本」と比較して、ガラスを65%、プラスチックを75%、金属を100%削減することに貢献します。

クリエイティビティと責任を両立させることは不可欠であり、プラダ ビューティの使命であると考えます。「プラダ パラダイム」は、ゼラニウムブルボン、ペルーバルサム、グアヤクウッド、カラブリアンベルガモットの4つの香料が持続可能な方法で調達されています。さらに、ガラスボトルは15%のリサイクルガラスを含みリサイクル可能であると同時に、ボックスもFSC(TM) MIX 認証を取得しています。

発売日：2025年9月3日（水）新発売

製品名：プラダ パラダイム オーデパルファム

サイズ展開：10mL / 50mL / 100mL / 150mL（リフィル）

プラダ ビューティ トウキョウ

■営業時間 ：11時00分～20時00分

■場所 ：東京都渋谷区神宮前5-12-1

■電話 ：03-6452-6165

プラダ ビューティ 公式オンライン ストア

■URL：https://jp.pradabeauty.com/