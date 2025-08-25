第5回建設DX展大阪「GX建機パビリオン」に出展いたします

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾 公志）は、2025年8月27日（水）～29日（金）まで、インテックス大阪にて開催されるJAPAN BUILD OSAKA内建設DX展(大阪)において、新設の『GX建機パビリオン』へ出展いたします。

「GX建機パビリオン」は、建設現場のカーボンニュートラル化を推進することを目的に、電動建機をはじめとするGX建機の実機展示を行う、今回初の特別企画展示エリアです。

本エリアにて、当社が誇る電動建機を展示いたします。

【展示商品】

・リチウムイオンバッテリー化電動タイヤローラ(https://www.nishio-rent.co.jp/kenki/product/?m=Item&id=1036&cat11=18&cat12=21)

・VOLVO社製電動バックホウ ECR25 ELECTRIC(https://www.nishio-rent.co.jp/kenki/product/?m=Item&id=965&cat11=10)

・蓄電池 パワーバンクPRO45.90-40／タメルラボ

・軽トラック積載型移動式事務室（高出力ソーラーパネル搭載

当社はあらゆる現場の環境配慮型施工をサポートし、持続可能な社会の実現と建設業界の未来に貢献し続けます。当社のGX建機技術の進化をご体感ください。

【展示会概要】

展示会名：GX建機パビリオン（JAPAN BUILD OSAKA-建設DX展[大阪]内）

会期：2025年8月27日（水）～29日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪（大阪市住之江区）

6号館A「SKY STAGE」24-27

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/about/kdx.html

※来場登録が必要です（無料）以下二次元コードより事前登録が可能です

https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1406776835516230-CHQ