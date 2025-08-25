腸内フローラ検査「Mykinso（マイキンソー）」サービス提供開始から10周年！

株式会社サイキンソー

株式会社サイキンソー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢井 悠、以下サイキンソー)は、腸内フローラ検査「Mykinso（マイキンソー）」のサービス提供開始から10周年を迎えたことをお知らせします。これを記念して、マイキンソー公式Instagramにコメントをいただいた方から抽選で10名様に、プレゼント企画を実施いたします。

マイキンソーが歩んできた10年

腸内フローラ検査サービス「マイキンソー」は、創業翌年の2015年8月に、クラウドファンディングサービスで先駆けて提供を開始しました。創業当時は、まだ「腸活」という言葉が世間に認知されておらず、腸内フローラが心身の健康に与える大きな可能性も知られていませんでした。サイキンソーは腸内フローラが持つ可能性に着目し、自分の腸内環境を知ることで、その人に合った食事や栄養素・生活習慣を提案し、誰もが簡単に健康になれる社会がつくりたいという思いのもと、国内初となる郵送検査型の腸内フローラ検査「マイキンソー」の提供を開始しました。

マイキンソーの利用者数は、サービス開始以来、毎年約2倍のペースで成長を続けており、2025年7月時点で、前年同期比約1.4倍となる累計20万件を突破しました。国内最大規模を誇るこの膨大なデータ基盤を活かし、今後もお客さま一人ひとりの腸内環境に合わせたパーソナライズソリューションのさらなる強化を目指してまいります。

10周年への感謝の気持ちを込めて、抽選で10名様にマイキンソーをプレゼント！

マイキンソーのサービス提供開始から10周年を記念して、2025年8月25日（月） ～ 8月31日（日）の期間中、プレゼント企画の投稿にコメントをいただいた方の中から抽選で10名様に、マイキンソーをプレゼントいたします。ぜひこの機会に腸内フローラ検査をお試しいただき、ご自身の腸内環境に合った腸活を始めてみませんか。

［10周年ありがとう キャンペーン］

感謝の気持ちを込めて、抽選で10名様にマイキンソーをプレゼント！

Instagramに「💙（青色ハート）の絵文字」で応募！

マイキンソー公式Instagram（@mykinso_official(https://www.instagram.com/mykinso_official/)）が投稿する本プレゼント企画の指定投稿に、マイキンソーのブランドカラーである［💙（青色ハート）の絵文字］コメントをご投稿ください。ご投稿いただいた方の中から、抽選で10名様にマイキンソーを無料でプレゼントいたします。本プレゼント企画にご参加いただく際は、マイキンソー公式Instagramのフォロー、および本企画の指定投稿への「いいね」を行っていただくようお願い申し上げます。

［キャンペーン期間］2025年8月25日（月）～8月31日（日）

［抽選期間］2025年9月1日（月）～9月3日（水）

当選者の皆さまには、Instagram（@mykinso_official(https://www.instagram.com/mykinso_official/)）よりDMにて当選のご連絡をいたします。商品の発送は、2025年9月12日（金）までの完了を予定しておりますので、DMでのご連絡時に個人情報をお伺いさせていただきます。

［ご注意事項］

※ご当選連絡へのご返信が3日以内にない場合、当選は無効となります。

※ご住所不明などにより商品がお届けできない場合も、当選は無効となる場合がございます。

※当選に関するお問合せにはお答えいたしかねますのでご了承ください。

※当選の権利はご本人様のものとし、第三者への譲渡や換金はできませんのでご了承ください。

※本企画へのご参加は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

※ご提供いただいた個人情報は、本キャンペーンのプレゼント送付にのみ使用し、ご本人の同意なく第三者に提供することはございません。また、当社は個人情報を厳重な管理責任のもと、紛失や漏洩がないよう積極的な安全対策を講じております。

※本キャンペーンは、予告なく内容の変更または中止となる場合がございます。



■マイキンソーとは

マイキンソーは、自宅で誰でも簡単にできる腸内フローラ（腸内細菌叢）検査サービスです。腸内フローラの良し悪しを5段階で評価する「腸内フローラ総合判定」の搭載に加え、ビフィズス菌や酪酸産生菌、エクオール産生菌などの有用菌、肥満や大腸がんのリスクに関係がある要注意菌など8カテゴリー、10項目が確認できます。加えて、菌の項目に応じた腸内環境を改善するための個別アドバイスもお伝えします。

会社概要

サービスサイト :https://mykinso.com/［販売先］Mykinso Store :https://store.mykinso.com/

「細菌叢で人々を健康に」を企業理念に掲げ、腸内フローラをはじめとする常在細菌叢と心身の健康・疾患リスクとの関連を解明し、全ての人々の日常に個別最適な解を提供することで、誰もが自然と健康になれる社会を目指しています。その一環として、腸内環境の状態を把握することが健康維持・増進につながるとの考えから、自宅で手軽にできる腸内フローラ検査「マイキンソー」を開発しました。日本人の大規模な菌叢データベースと高度なデータサイエンス技術を活用し、検査サービスの拡張やOEM開発、システム構築支援、匿名加工情報の研究利活用推進など、菌叢データに基づく事業を多角的に展開しています。

・会社名：株式会社サイキンソー

・設立 ：2014年11月19日

・所在地：東京都渋谷区代々木1-36 -1 オダカビル2階

・代表者：代表取締役 沢井 悠

・主な共同研究先：大阪大学微生物病研究所

・HP ：https://cykinso.co.jp/