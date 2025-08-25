TCJグローバル、バングラデシュ現地の日本語教育機関(JBF)と提携し、法人向け特定技能外国人材の採用支援を拡大

パスメイクホールディングス株式会社

株式会社TCJグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中澤 匠、以下「当社」）は、2025年8月22日付で、バングラデシュ国内で日本語教育及び留学・就労者紹介事業を運営するJapan Bangladesh Foundation（代表：Mohammod Hossain、以下「JBF社」）と業務提携し、バングラデシュにおける日本語教育および日本国内法人企業への外国人材紹介サービスの提供を拡大します。なお、ベトナム、ネパール、ミャンマー、バングラデシュの4か国での業務提携となります。これにより、特定技能をはじめとした外国人材の採用及び日本語教育を検討する日本国内法人企業への支援体制を一層強化いたします。

【海外展開と業務提携の背景】

当社は1988年の設立以来、世界80か国以上からの留学生・就労者・生活者に対し、国内外で高品質な日本語教育を提供してきました。日本語教師養成機関としても国内トップクラスの規模と実績を有し、ISO29991:2020認証を取得するなど、教育サービスの国際基準を満たしています。近年、日本国内の労働人口不足を背景に、特定技能を中心とした外国人材の受け入れ需要が急増しています。当社は、長年培った日本語教育・人材育成のノウハウと、現地パートナーとの連携により、法人企業の多様な人材ニーズに応える外国人材紹介・日本語教育サービスを提供しています。

【バングラデシュ人材が選ばれる理由】

英語力の高さ

多くの特定技能受入国（例：ベトナム・ミャンマー・ネパール等）と比べ、バングラデシュは英語圏国家に近いレベルの英語教育環境にあります。大学や高校では英語による授業が一般的で、日常会話からビジネス、IT分野まで英語力の高い人材が豊富です。このコミュニケーション力は、日本企業においてもインバウンド対応や多国籍人材との連携において大きなアドバンテージとなります。

2億人近い人口規模と若年労働力

バングラデシュの人口は2025年時点で約1億7300万人と、世界でも有数の人口規模を誇ります。労働年齢人口（15～64歳）は人口全体の約65％を占めており、特に若年層の比率が高いため、今後も安定的かつ豊富な労働力供給が期待できます。

海外就労者数の多さ

バングラデシュは世界有数の「海外就労大国」であり、2023年の海外就労者は約1,305,453人に上り、これはアジア諸国の中でも突出した規模です。また、日本国内におけるバングラデシュ人の在留者数も増加傾向にあり、2023年末時点で約27,962人が滞在しています。特定技能在留者数は285人、技能実習生は1,147人となっています。

勤勉で真面目な就労態度

バングラデシュ人は温厚で勤勉、協調性を重んじる国民性を持つため、日本企業から高い評価を得ています。責任感を持って仕事に取り組む姿勢や向上心の高さから、長期的な定着やキャリア形成が期待できる人材が多く、現場での信頼を築きやすい点が強みです。



【提携の概要】

- 日本語学習教材および日本語教師養成の提供による現地教育体制の強化- 日本への就労・留学希望者への支援体制の強化- 日本国内法人企業向けに、特定技能を中心とした即戦力外国人材の紹介サービスを運営

本提携により、当社が持つ日本語教育関連の経験と、バングラデシュにおける事業運営経験により、日本への就労希望者の募集や高水準の日本語教育運営等のシナジーを実現していきます。

【今後の展望】

バングラデシュにおける日本語教育及び日本への就労、留学のサービス向上による市場シェア拡大を推進してまいります。中長期的には、海外市場向けサービスの開発や事業運営体制の構築を通じて、バングラデシュ以外の海外市場参入によるさらなる事業拡大を目指します。当社は、日本語教育におけるグローバルリーディングカンパニーとして、グローバル事業の拡大を通じて日本語教育市場の発展を通した社会問題の解決に貢献するとともに、企業価値向上に努めてまいります。

【当社の実績】

- 紹介可能国数 ：4ヵ国- 紹介可能外国人材数：約5,000名以上- 累計卒業生数 ：80ヵ国以上から10,000人以上- パートナー企業数 ：20ヵ国336社と提携

【Japan Bangladesh Foundationについて】

所在地：Road No.2,House No1(2nd Floor), Dhanmondi,Dhaka-1205 ,Bangladesh

事業内容：バングラデシュ国内における日本語教育及び留学・就労者紹介事業の運営

【株式会社TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)について】

所在地：東京都新宿区信濃町35 煉瓦館2F

代表者：中澤 匠

事業内容：外国人留学生向け進学・就職日本語コースの運営、総合日本語コースの運営（在日外国人、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、人材紹介事業

