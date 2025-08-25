ネットワークエンジニアの入門資格「CCNA」の対策本『ゼロからスタート！弓削辰朗のCCNA1冊目の教科書』をKADOKAWAから発売

株式会社ネオキャリア

人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一 以下、ネオキャリア）グループのアクサス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小堀 一雄 以下、アクサス）は、ネットワークエンジニアの入門資格として広く知られるCisco Systems（シスコシステムズ）認定資格「CCNA（Cisco Certified Network Associate）」の対策本『ゼロからスタート！弓削辰朗のCCNA1冊目の教科書』を、2025年8月6日（水）にKADOKAWAから発売しましたことをお知らせします。

深刻化するIT人材不足の解消に向け、未経験からITエンジニアを目指す人材育成を目的に制作された本書は、CCNAの講師としてこれまで1,000名以上の受講者を合格に導いたアクサス株式会社・弓削辰朗（ゆげ・たつろう）による執筆で、初心者でもつまずかず学べる内容構成となっています。

本書の特長

・合格率9割超えの人気スクール講師による、未経験者でもつまずかない指導ノウハウを凝縮

合格率9割超を誇るアクサスのネットワークエンジニア養成スクール「NVA（ネットビジョンアカデミー）」で、圧倒的支持を集める人気講師・弓削 辰朗が解説。現場で培った指導ノウハウを存分に活かし、「未経験者でもつまずかずに学べる」ことを第一に構成。

・初心者でも無理なく理解できる丁寧な解説と豊富な図解・イラスト

専門用語や仕組みを、図解・イラストを豊富に使って視覚的にわかりやすく説明。初めての方もスムーズに理解を深められます。

・本質的な理解を重視した構成

「なぜそうなるのか」「どう使うのか」を丁寧に解説。各章末の理解度チェックテストで学習の定着を図ります。

著者プロフィール

弓削 辰朗（ゆげ・たつろう）

2014年、未経験でネットワークエンジニア企業に入社。数年の現場経験を経て、ネットワークエンジニア養成スクール・NVA（ネットビジョンアカデミー）での講師業務に2018年頃から従事する。講義では、特に未経験者にとって難解なネットワークの用語や考え方を、身近にあるものにたとえて解説するなど、常に「誰にでも理解しやすい講義」を心がけている。

書籍概要

書籍名：ゼロからスタート！弓削辰朗のCCNA1冊目の教科書

著者 ：弓削 辰朗（アクサス株式会社）

発売日：2025年8月6日（水）

仕様 ：A5判／オールカラー／304ページ

定価 ：2,640円（税込）

ISBN ：9784046071415

背景

近年、国内ではIT人材不足が深刻な課題となっており、経済産業省の試算では、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています。中でも、ネットワークをはじめとするインフラ分野は、企業のIT基盤を支える重要な領域であり、人材不足の影響を大きく受ける分野のひとつです。

一方で、ネットワーク分野は専門用語や概念が多く、未経験者にとっては学習のハードルが高い領域とされており、独学での習得が困難な領域でもあります。

こうした背景を踏まえ、アクサスでは、ネットワークエンジニア養成スクール「NVA（ネットビジョンアカデミー）」を中心に、教育事業および就職支援事業を展開。特に未経験からのITエンジニア育成に強みを持ち、これまで多くの人材を育成・輩出してきました。

本書は、その取り組みの一環として、「未経験者が安心して学べる教材」を目的に制作。NVAで多くのエンジニアを育成してきた現役講師によるノウハウを集約し、資格取得にとどまらず、IT業界で活躍するための基礎力を着実に身につけられる内容となっています。ネットワークエンジニアを目指す未経験者の学びを支援し、IT人材の裾野を広げることを目指しています。

【NVA（ネットビジョンアカデミー）】https://www.netvisionacademy.com/

会社概要

【アクサス株式会社】

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル14F

代表者 ：代表取締役 小堀 一雄

事業概要：エンジニアリングサービス事業、システム受託開発事業、エンジニア就業支援事業

URL ：https://www.axas-japan.co.jp/

【株式会社ネオキャリア】

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/