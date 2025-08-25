企業のSNS活用をもっと身近に。ソウルドアウト×メディアエンジン、カンパニー横断型プロジェクト「Social Marketing Initiative」を始動

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修)の連結子会社であるメディアエンジン株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役CEO：杉岡 秀一、以下 「メディアエンジン」）は、急成長するSNSマーケティング市場に対応し、カンパニー横断型プロジェクト「Social Marketing Initiative（ソーシャル マーケティング イニシアチブ）」を始動いたしました。

背景と目的

SNSマーケティング市場は、2024年の1兆2,038億円から2029年には約2兆1,313億円規模へと成長が予測されており（※1）、市場の拡大に伴い企業のニーズも高まっています。ソウルドアウトグループでは、この市場機会を最大限に活かすべく、各カンパニーが連携し、SNSを軸としたマーケティングソリューションの提供体制を強化いたします。

※1 出典：サイバー・バズ／デジタルインファクト調べ https://www.cyberbuzz.co.jp/2024/11/post-2595.html

プロジェクトの概要

本プロジェクトは、SNSマーケティングサービスの拡充に加え、TikTok Shop、SNSアカウント運用代行、インフルエンサーマーケティング、ショートドラマ制作等、多岐にわたる領域でサービスを展開します。また、戦略設計、広告運用、各ソリューションの専門知識を持ったメンバーでチームを編成することで、マーケティング全体から戦略的にSNSを活用するフルファネルでの顧客支援を実現します。

今後、地方、中堅・中小企業でSNSの活用が浸透し、事業成長に貢献できるようなSMB向けパッケージもリリースしていく予定です。

今後の展望

プロジェクトの成果を定期的に発信するとともに、サービス勉強会、ウェビナー、成功事例の発信等を通じて、企業のSNSマーケティング活用を積極的に支援してまいります。

本プロジェクトを通じ、ソウルドアウトグループは、SNSマーケティングの新しい価値創造を目指してまいります。

メディアエンジン株式会社 概要

ソウルドアウトグループの新規事業であるメディア事業を展開。2,000人を超えるクリエイター・専門家のネットワークとコンテンツマーケティングのノウハウを活かし、人材・転職、不動産、百貨店、通販など幅広いジャンルに関するコンテンツマーケティングを支援。さらに、SNSアカウント運用やインフルエンサーマーケティング、ショート動画制作などソーシャルメディア活用を含む多面的なマーケティング支援を行っています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：杉岡秀一

設立：2017年12月4日

コーポレートサイト：https://media-engine.jp/

ソウルドアウト株式会社会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/