【岡山県発】“好き”がつながる、新しい恋のカタチ。恋愛・結婚をもっと自由に、前向きに--「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」始動！

岡山県

岡山県は、若者に恋愛や結婚を前向きに捉えてもらうため、恋活や婚活等に携わる事業者と連携しながら情報発信や工夫を凝らしたイベントなど、それぞれの強みや得意分野を生かした取組を展開する「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」を立ち上げました。

■プロジェクトについて

岡山県が令和5年度に実施した県民意識調査では、男女ともに未婚者の8割以上が結婚の希望を持っているものの、その見通しについては、３割以上が「結婚できそうにない」としています。

50歳以上の未婚率を見ても男女ともに上昇傾向で、結婚に対する希望と現状に乖離が生じていることが見て取れます。

こうした課題を踏まえ、「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」では、“いつか”は結婚したいが、“今”ではないと考えている若者が、自分らしくありながら、選べる未来の選択肢の一つとして、恋愛や結婚を前向きに捉えてもらえるよう、自然な形で情報を届けたり、若者が興味を持ちやすいテーマでのイベント等を展開していきます。

＜プロジェクトのテーマ＞

人が一生のうちで出会える人は約3万人。

その中で何度も会いたいと思える人って

いったい何人いるんだろう。

いつでもどこでも繋がれるこの時代に、

わたしは、好きな人とは好きな場所で出会いたい。

■プロジェクトの枠組

＜プロジェクト推進体制＞

プロジェクトの展開にあたっては、岡山県、株式会社IBJ、株式会社エウレカ、株式会社オミカレ、岡山ウエディング協議会との5者での協定を締結し、民間事業者の知見やノウハウを活用した取組を進めるとともに、プロジェクトの趣旨に賛同する事業者が実施する”賛同事業”を募集し、官民連携で若者へのアプローチを進めていきます。

晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクトに関する事業連携協定締結式（2025年8月8日）１ 協定事業者

■株式会社IBJ

結婚相談所プラットフォームなどの運営。IBJ経由の年間成婚数は16,398組（2024年）

■株式会社エウレカ

恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs」を運営。累計登録者数2,500万人以上（2025年4月時点）

■株式会社オミカレ

国内最大級の婚活パーティーポータルサイト。会員数95万人以上（2025年7月時点）

■岡山ウエディング協議会

岡山県内のブライダル事業者30社（2025年7月時点）が加盟。結婚の魅力を地域に広く発信。

２ 賛同事業

「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」では、趣旨にご賛同いただける民間事業者が実施する、収益を目的としない恋愛や結婚に資する“賛同事業”を募集しています。

●賛同事業の承認基準

次のすべての要件に該当する事業です。

- 晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクトの趣旨に沿った事業と認められること- 営利を目的としないこと- 公序良俗に反しない又はその恐れがないこと- 特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと- 事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと- 参加者の募集等にあたっては、公募するなどにより、広く募ること

●実施例

マッチングイベント、結婚支援ボランティアの研修、自社媒体でのプロジェクトのPR など

●プロジェクトのロゴ等の使用

- 賛同事業に承認されると、承認された事業や、自社のHP、名刺等にプロジェクト名やロゴを使用できます。- 承認された事業については、プロジェクト名での報道発表等を実施します。

●申請方法等

申請要件や申請書方法については、HPをご覧ください。

https://www.pref.okayama.jp/page/987035.html

■プロジェクトロゴ

ロゴ内の「●」は、“あなた”と“誰か”を象徴しており、あなたの“好き”と誰かの“好き”がつながり合うことで、新たな出会いや関係性が生まれることを表現しています。

■結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」も好評！

岡山県では、1対1の出会いや複数人でのマッチングイベントを提供する結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」も運用し、令和６年度末の登録会員数は3,000人を超え、成婚数も69組と過去最多になるなど、多くの方に出会いの機会を提供しています。登録は20歳以上の独身男女が対象で、現在、登録無料キャンペーンを実施しています！

- マッチングシステム：結婚支援ボランティア「結びすと」のフォロー付き- イベントシステム：イベントユーザー登録で、出会いイベントやセミナーに参加

▶詳細・申込：https://www.okayama-musubi.jp/lp/

岡山県は、あなたの“好き”がつながる未来を応援します。

■本件に係るお問合せ先

岡山県子ども・福祉部 縁むすび応援室

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

TEL：086-226-7607 FAX：086-226-7902

MAIL：enmusubi@pref.okayama.lg.jp