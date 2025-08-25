¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥êーÍÍ¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥êーÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥êーÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2024-2025¥·ー¥º¥ó¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¤½£～À¤³¦Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëSTVV¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥êーÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡È¢þ¢þ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦MISSION¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ø¥¯¥êー¥ó¤ÊÀ®²Ì¡Ù¤È·ÇºÜÌÌ¤Î¡Ø¸«¤¨¤ë²½¡Ù¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¹¹ð¼çÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤STVV¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î²ÄÇ½À¤Î¼Â¸½¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£STVV¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦º£¸å¤âÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥¹¥êー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÎÓ Í¦µ±
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî»ö¶È¡Ê´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡Ë
°û¿©Å¹¤Î´ë²èµÚ¤Ó·Ð±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.43s.co.jp/
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢ÈªÂç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ð¡ÊÁ°½êÂ° ¾Å¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤¬½êÂ°¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤Î14°Ì¡Ê7¾¡10Ê¬13ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-15¡¿41ÆÀÅÀ56¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ3¤Ï1°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£