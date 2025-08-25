クラウド型文字起こしサービス「ProVoXT（プロボクスト）」をバージョンアップしました。

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、8月24日、クラウド型文字起こしサービス「ProVoXT（プロボクスト）」をバージョンアップいたしました。

リアルタイム認識や利用量に応じた契約プランの自動変更など、より柔軟に、幅広いシーンで「ProVoXT」をご活用いただける機能を追加いたしました。

主なバージョンアップ

■リアルタイム認識機能を搭載しました

クラウドの手軽さはそのままに、リアルタイム音声認識に対応しました。会議やインタビューなどの音声を、録音することなくその場で文字起こしできるようになり、より幅広いシーンでのご活用が可能です。

また、文字起こしや議事録作成のための便利な機能も多数搭載しています。

リアルタイム認識 画面イメージ

・リアルタイム文字起こし

音声を即座にテキスト化。デバイス上で再生された音声の文字起こしにも対応しているため、あらゆるWeb会議システムでご利用いただけます。ホーム画面から簡単に認識を開始できます。

・リアルタイム編集

文字起こしされた結果は認識中に編集できます。編集完了した発言に「編集確定チェック」を入れることで目印として利用でき、編集状況を容易に把握することが可能です。「編集確定チェック」を付与した発言のみを抽出して出力することもできるため、簡易的な議事録作成にもお使いいただけます。

・話者識別機能

声の特徴をもとに、AIが話者を識別して自動的に番号を振ります。認識中・認識終了後に、振られた番号ごとに一括で参加者名に変換することができます。

・選べる音声認識エンジン

追加料金なしで、専門分野向けの音声認識エンジンを利用できます。最適なエンジンを選択することで、認識率がさらに向上します。「汎用」「会議」「議会」「医療」「建設」「英語」の音声認識エンジンをご用意しています。

※音声ファイル認識（バッチ認識）時には、「汎用」 「英語」は利用できません。

・単語登録機能

よく使う専門用語や社内用語を単語登録することで、音声認識精度を向上させることができます。管理者が登録した社内/庁内共通の単語グループも使用することが可能です。

・文字起こしと連動した音声再生機能

発言した文字と音声がリンクしており、聞き逃したところなどを認識中にピンポイントで再生できます。

■Web編集画面（文字起こしエディタ）が使いやすくなりました

リアルタイム認識機能の搭載に合わせて、編集画面（文字起こしエディタ）をリニューアルしました。UIを見直すことでより読みやすく・編集しやすくなったとともに、便利な新機能も搭載しました。

・発話者の一括編集

従来、発言ごとに発話者を手動で入力する必要がありましたが、発言者リストの中から選択することができるようになりました。また、発言者識別機能と組み合わせることで、同じ番号が振られた発言の発話者を一括で変更することが可能です。

・発言の連続再生

発言を連続して再生できるようになりました。再生しながらの編集も可能なため、よりスムーズな修正作業を実現します。

■作成された文字起こしを検索・フィルタリングできるようになりました

文字起こしを、「作成日時」「最終更新日時」「認識方法（ファイル・リアルタイム）」「キーワード」で検索・フィルタリングできるようになりました。

■利用量が多い月にプランを自動変更できるようになりました

平常時よりも利用量が増えた月は、設定した上限の中で自動的にプランを変更することができるようになりました。利用が多い月にも契約変更の必要がなく、より柔軟にお使いいただけます。

「ProVoXT」概要

国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One（ボクストワン）」にて提供しているクラウド型文字起こしサービスです。自治体から企業まで、幅広い業種でご活用いただけます。

音声ファイル認識・リアルタイム認識に対応しており、聞き取り・書き取りよりも素早く効率的な文字起こしを実現。各種業務のスピード化・業務負担の軽減・時間とコストの削減などに貢献します。

利用人数制限がないため、1部署から全社利用まで、さまざまな規模での運用が可能です。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/service/provoxt/

「VoXT One」概要

議事録作成業務を多角的にサポートし効率化を実現する、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化した新プラットフォームです。1つのアカウントで、スタンドアローン型の「ScribeAssist」とクラウド型の「ProVoXT」など、ユーザーの利用シーンに合わせて最適なソリューションの選択が可能です。さらに、GPT‐4oを活用した要約生成や、音声入力ソリューションなど多彩な機能により、議事録作成業務の効率化を実現します。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

