¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î¡ÖÆâÅÄ¶Ç¡×»á¤¬¥×¥í¸þ¤±¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖtheLetter¡×¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒOutNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀËÜ»ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¸þ¤±¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖtheLetter¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î¡ÖÆâÅÄ¶Ç¡×»á¤¬½ñ¤¼ê¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¶Ç»á¤Î¡ÖtheLetter¡×ÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
°Ê²¼¡¢ÆâÅÄ¶Ç»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¥µ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¡¦¼ý±×Åª¤Ë¤âºÇ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¶½¹Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Áá¤¯¤«¤éÃË½÷¾Þ¶âÆ±³Û¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎÅªÉ½¸½¤ä¡¢ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤â¼Â¤Ë¸ÄÀÅª¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¡£Áª¼ê¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤éËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Î¤´¤¯°ìÉô¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¼¡È¯¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊtheLetter¤Ç¡¢À¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤«¤éºÇÁ°Àþ¤ÎÇ®¤ò¡¢Â©¿á¤¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¶Ç¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È¤«¤é¡×¡§https://akatsuki0721.theletter.jp/(https://akatsuki0721.theletter.jp/)
¥Æ¥Ë¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÇ®µ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡£
¡ãÆâÅÄ¶Ç»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë ¡ä
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢2008Ç¯º¢¤«¤é¥Æ¥Ë¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¥Æ¥Ë¥¹ÀìÌç»ï¡¢ÀìÌç¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Ø¤Î´ó¹ÆÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶Ó¿¥·½ ¥ê¥¿ー¥ó¥²ー¥à À¤³¦¤ËÄ©¤à9387Æü¤Îµ°À×¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¡Ø¾¡¤Æ¤ëÇ¾¡¢Éé¤±¤ëÇ¾ °ìÎ®¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÇ¾Æâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë ¡£
theLetter ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
theLetter ¤Ï°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¡¢½ñÀÒ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤½ñ¤¼ê¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¸þ¤±¤Î¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦·ÐºÑ¡¦°åÎÅ¡¦¶âÍ»¡¦À¯¼£¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë1,000 ¿Í°Ê¾å¤Î½ñ¤¼ê¤¬¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://theletter.jp/
¡ãË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ä
theLetter ÀìÌç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーµ»ö¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
Ãø½ñ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¿®ÍêÀ¤ÈÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖtheLetter¡×¤¬¡¢½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤ÎÂÐÃÌ¡¦¼èºàµ»ö¤òºîÀ®¤·¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¸æ¼Ò¾¦ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¡¦Íý²òÂ¥¿Ê¡¦¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
»öÎã¡¦»ñÎÁ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://lp.theletter.jp/showcase
theLetter ¥Þ¥ë¥ÁÇÛ¿®¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¡Ë
ÍÎÁ²Ý¶âÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Îµ»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Êµ»ö¤òÄó·ÈÀè¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ç´Ø¿´¤Î¹â¤¤»þ»ö¥Ë¥åー¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Àµ»ö¤äÀìÌç²È¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢µ»öÃ±°Ì¤ÇÁª¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇÇÛ¿®È½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë²è¤äÊÔ½¸¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤ËPV¤ä¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿KPI¤ÎÃ£À®¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖSmartNews+¡×¡¢¡ÖITmedia¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤Î¼ÂÀÓ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform