『外国人宿泊客をターゲットに、インバウンド需要を取り込むために受け入れ態勢を整えませんか？』事業環境変化に対応するセミナーを実施します

千葉県内の中小・小規模事業者のご商売を支援している千葉県商工会連合会（住所：千葉県千葉市中央区中央４丁目１６番１号 建設会館ビル5階 会長：寒郡茂樹）が「外国人宿泊客をターゲットに、インバウンド需要を取り込むために受け入れ態勢を整えませんか？」と題したオンラインセミナーを２０２５年９月１１日１３時から実施します。

このセミナーは、昨今注目を浴びているインバウンド需要の獲得のためのポイントを説明いたします。セミナー受講後すぐに取り組める内容などを中心に「事業収益を確保する力」を強化するステップをわかりやすく紹介し、受講者の皆様にとって身近で参考になるお話を届けていきます。

開催の背景

私たち商工会では、県内４０の商工会が地域の中小・小規模事業者さんへ向けて日々の経営支援を実施しており、それぞれの地域でのセミナーも実施してますが、対面開催であることから、地理的・時間的制約も多く受講することが難しい事業者さんがいるのが実情です。

そこで、広く県下全域をカバーして一括して各テーマの第一人者を招いたオンラインセミナーを実施することで、地理的・時間的制約を克服した情報提供を行うこと、ひいては、地域の中小・小規模事業者さんが強靭な経営体質となり、様々な事業環境の変化に力強く対応できることを目指しています。

商工会は県内各地区に拠点があるためオンラインセミナー視聴後、具体的な経営課題に対してそのまま経営支援につなげることが可能です。

イベントの詳細

プログラム・内容

県内の中小・小規模事業者であれば誰でもセミナーを受講することが可能であり、地理的・時間的にセミナー参加が困難な事業者さんであっても、移動の労力をかけずにセミナーへ参加できるようにしています。また、動画視聴環境がない事業者さんは最寄りの商工会から視聴することも可能です。

このオンラインセミナーでは本テーマの第一人者である佐藤先生（中小企業診断士）をお招きし、商工会が現場で感じている「インバウンド需要を取り込むポイント、そのステップとはなにか」といった知見をもとに小規模事業者でもできるインバウンド需要の取り込み方への方法を身に着けます。また、参加していただいた方がすぐに取り組める方法を、講師がわかりやすくお伝えします。

なぜ今インバウンドなのか

我が国は空前のインバウンド需要で活況を呈している状況ですが、千葉県においてはそのインバウンド需要を生かし切れていません。確かに統計上は膨大な人数のインバウンド需要を千葉県は獲得しているかのように見えますが、特に商工会地域のある地区については外国人の方が来訪していたり、インバウンド需要が活況を呈している印象はあまり持っていない方も多いのではないでしょうか？

実際、観光庁の統計によると、千葉県への訪問者数は全国で3位の1300万人と膨大な人数がいるにもかかわらず、その消費額は2650億円と1位の2兆8700億円の東京都には遠く及ばない水準となっています。全体でのインバウンド需要が8兆1200億円もあるにもかかわらず、来訪者第3位の千葉県の消費額はあまりに少なく思えます。

これは千葉県における平均宿泊数が0.6日、消費単価が2万円と極めて低迷している事が要因であると考えられます。

観光庁資料より千葉県への訪問者数は全国で３位だが、県内での旅行消費額は小さい

（出典：観光庁、【インバウンド消費動向調査】2024年暦年の調査結果（確報）の概要）

千葉県においてはインバウンド需要を取り込むポテンシャルは来訪者の多さも相まって大いにあると考えられます。そのため、本セミナーを契機にインバウンド需要取り込みの機会としていただければと考えます。

参加方法

コメント

- 事前登録や参加申込方法：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJCW6npWnWbMO11O4_aikroS6sbJZxamy_4ChJVfNHjSDrQ/viewform)からお申し込みください- 参加締切日 ：9月10日までにお申し込みください- 当日視聴方法 ：当日はZoomにて配信※動画視聴環境がない事業者様は千葉県内、最寄りの商工会から視聴可能

今後は県内中小・小規模事業者さんに共通する経営課題として事業環境の大きな変化に対応するため、価格転嫁や従業員採用・定着などを取り上げ、千葉県内の中小・小規模事業者さんの悩みに寄り添ったセミナーを実施していく予定です。

本年度はすでに専門家を招き、危機対応、AI活用、資金繰り、業種別（飲食店向け）、社長によるセミナー、補助金をテーマに１１回オンラインセミナーを実施しております。

また、LINE友達追加していただければ最新の支援施策情報をお届けするとともに、チャットにて専門家にご相談いただくことも可能です。（友達追加はこちら(https://page.line.me/676kybip?openQrModal=true)）

事業者の皆様、「商売のことは商工会へ」を合言葉に一緒に地域経済を盛り上げていきましょう。

無料電話相談について＜お問い合わせ先＞

千葉県商工会連合会 指導課 岡崎

電話：043-305-5222/ hen@chibaken.or.jp

https://www.chibaken.or.jp/