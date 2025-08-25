【100周年記念！】クイズ・パズル × 広告の面白い活用事例を知っていますか？【９月８日開催】

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するNo.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」が主催するマーケティングセミナーイベント「第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋」にて、株式会社ニコリ様が9/8(月)に登壇します。視聴申し込みは無料です。

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2868.html?a=pt(https://media-radar.jp/seminar2868.html?a=pt)

セミナー概要

2025年は、日本語のクロスワードが世に出て100年の記念すべき年です。

この機会に、御社のメディアや広告にクロスワードを使ってみませんか？



日本で唯一のパズル専門出版社「株式会社ニコリ」の取締役であり、クロスワード作家でもある荒井奈緒が、

クロスワードのコンテンツとしての魅力とその利用法について解説します。

脳トレとしてシニアに、教育目的でキッズにも人気のパズルを

ぜひあなたのメディアや広告の価値を高めるために使ってください。



紙媒体はもちろん、弊社開発のe-クロスワードというシステムを使ったWEBでの展開方法も紹介します。

弊社にクロスワードをはじめとするパズルの発注をする際に必要なことも説明しますので、

興味のある方はぜひご参加ください！

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2868.html?a=pt

※登壇企業の同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。

セミナー詳細

▼開催日時

2025年9月8日(月)15:00-16:00



▼会場

オンライン(Zoom)

※参加申込後、開催1週前～前日までにウェビナーURLをZOOMからお送りいたします。

迷惑メールフォルダに振り分けられることもございますのでご注意ください。



▼参加費

無料



▼セッションプログラム

・「【100周年記念！】クイズ・パズル × 広告の面白い活用事例を知っていますか？」

・質疑応答



▼セッションスピーカー

株式会社ニコリ 取締役 荒井 奈緒

1979年生まれ、東京都出身。早稲田大学卒業。

2003年株式会社ニコリ入社。

2021年取締役に就任。

中学生の頃から「パズル通信ニコリ」に「数独」「スリザーリンク」などの自作パズルを投稿していた。

入社後はコンテンツ営業の部署に所属し、新聞・雑誌・WEB媒体等へパズルを提供してきた。

夫と一男一女の4人家族で、家族全員パズルファン。

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2868.html?a=pt

▼第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋

https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week19/?a=pt



▼メディアレーダーWEEK登壇募集のご案内

https://media-radar.jp/contents/meditsubu/eww_for_speakers?a=pt

メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2024年9月