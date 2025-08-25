「タムラ製作所presents カンニング竹山・神田愛花 100年ラヂオ商会」今回のゲストは、高山一実さん
人に歴史あり、モノに歴史あり。それぞれのドラマあり。
この番組では毎回多彩なゲストをお招きし、カンニング竹山と神田愛花の2人が番組パーソナリティとなって、ゲストの人生を振り返り、これまでの人生の中で忘れられない出来事についてお話を伺っていきます。
2025年7月よりABCラジオとTBSラジオで放送中！
ぜひお聴きください。
放送日時：ABCラジオ8月26日（火）24：30～、TBSラジオ8月31日（日）7:00～ゲストは、高山一実さん
■ゲスト：高山一実さん
9回目のゲストは、タレントで作家の高山一実さん。
高山さんのこれまでの人生を振り返り、小説を書きはじめたきっかけや、
好きな本のジャンルとその理由、おすすめの一冊などたっぷりとお話しいただきます！
高山さんが、人生100周年を迎えたときにやりたいこととは！？
ここでしか聴けない話が盛りだくさんです。
ぜひお聞き逃しなく！
■番組タイトル：タムラ製作所presents カンニング竹山・神田愛花 100年ラヂオ商会
■放送日時：ABCラジオ毎週火曜24:30～
TBSラジオ毎週日曜7:00～
https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250827003000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20250827003000)
■放送局：ABCラジオ・TBSラジオ＊radikoでも聴取可能
■アーカイブ配信（音声のみ）：YouTube（ABCラジオ公式）
https://www.youtube.com/@ABC-hu1jf/videos