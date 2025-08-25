作家・綿矢りさの集大成！　長編恋愛小説『激しく煌めく短い命』発売

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）は、綿矢りささんの作家生活の集大成といえる傑作恋愛長編小説『激しく煌めく短い命』が本日発売となりました。発売に際して、著者・綿矢さんの直筆コメントが寄せられました。



綿矢りさ『激しく煌めく短い命』文藝春秋

◆作家・綿矢りさの集大成的恋愛小説、圧巻の1,300枚


京都に暮らす久乃（ひさの）は、中学校の入学式で出会った同級生の綸（りん）にひと目で惹かれ、二人は周囲の偏見にも負けず、手さぐりで愛をはぐくんでいく。


「名前なんか、どうでもいーやん。私は久乃が好き。久乃は私が好き。それで十分やろ」


しかしあることがきっかけで二人は決定的に引き裂かれる。


そして十数年後、東京の会社に勤める久乃は思いがけない形で綸に再会するのだった--。



連載期間4年、著者史上最長、圧巻の1300枚。


女性同士の、20年近くにおよぶ嵐のような関係の軌跡を、京都と東京を舞台に描く、集大成的恋愛小説です。


◆著者・綿矢りささんコメント



綿矢りささんコメント　写真：深野未季（文藝春秋）


綿矢りささん近影　写真：深野未季（文藝春秋）
◆著者プロフィール

綿矢りさ（わたや・りさ）


一九八四年、京都府生まれ。二〇〇一年「インストール」で文藝賞を受賞しデビュー。〇四年「蹴りたい背中」で芥川賞受賞。一二年「かわいそうだね？」で大江健三郎賞、同年に京都市芸術新人賞、二〇年「生のみ生のままで」で島清恋愛文学賞受賞。他の著書に「勝手にふるえてろ」「私をくいとめて」「嫌いなら呼ぶなよ」「パッキパキ北京」など。






◆書誌情報

書名：『激しく煌めく短い命』


著者：綿矢りさ


発売：2025年8月25日


ページ数：640ページ


判型：四六判 上製 上製カバー装


定価：2,585円 (税込)


ISBN: 978-4-16-392009-2


https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920092





綿矢りさ『激しく煌めく短い命』文藝春秋