センチュリオンホテルがGoogle Maps強化を目的に、ホテルとホテル内施設の情報管理もMEO対策もまるっとできる「口コミコム」を導入

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社 センチュリオンインターナショナル（代表取締役：梁川 俊雄、本社：東京都台東区）において、ホテル・飲食事業の集客強化を目的として採用されたことをお知らせいたします。これにより、Google Maps上での露出最大化、多言語対応によるインバウンド施策強化、口コミ分析を通じた現場改善と業務効率化を図ります。

■導入前の課題

株式会社 センチュリオンインターナショナルでは、Googleホテル広告やOTA広告出稿、SNSなどを活用した集客施策を進める一方で、お客様が意思決定の基準としているGoogle Mapsや口コミへの対応は十分に行えていないため、上記施策の効果を最大限に活かせていない状況にありました。

また、MEO対策や口コミ収集・分析といったマーケティング施策にまで手が回らず、Google Maps上での情報整備や投稿活用が進まないため、結果として集客のボトルネックとなっていました。加えて、複数施設の口コミデータの一元管理や競合分析も行えておらず、ユーザーニーズの深掘りや施策の優先順位決定が属人的となっていました。

■導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・Google Mapsでの露出最大化と競合優位性の確保

口コミコムのAIによる多言語投稿機能を活用することで、訪日外国人観光客へのアプローチを強化。競合がまだ対応できていないインバウンド対策を先行して実施することで、優位性を確保します。

また、国内外問わずGoogleでホテルを検索する顧客にとって、情報が正しく整備されており、継続的に投稿がなされている店舗・施設は信頼感や活気を感じやすく、選ばれる確率が高まります。Google Maps上での訴求力を高め、集客効果の最大化を目指します。

・口コミ分析を通じた顧客理解と現場改善

AIサマリー機能やキーワード分析、競合比較機能を用いることで、複数施設の口コミを一元的に可視化。これにより、現場へのフィードバックや差別化戦略の立案がデータドリブンに行えるようになります。

・業務効率化と口コミ獲得支援

口コミの自動返信機能やQRコードでの口コミ促進により、各現場の負担軽減と投稿数の増加を両立。口コミ数の増加はGoogleからの評価にも好影響を与え、さらなる集客効果が見込まれます。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

サービス詳細はこちら(https://kutikomi.com/forhotel)

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムに問い合わせる :https://kutikomi.com/contact/

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：株式会社 センチュリオンインターナショナル

所在地 ：東京都台東区上野2-11-13 センチュリオン池之端ビル

代表取締役 ：梁川 俊雄

WEBサイト：https://www.centurion-hotel.com/



「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL： http://mov.am/

