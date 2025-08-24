ついに日本代表メンバー決定！「Bitfan」にて、「現役歌王JAPAN」最終選抜メンバーの個別ファンコミュニティをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年8月24日（日）19:00に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、音楽サバイバル番組「現役歌王JAPAN」最終選抜メンバーの個別ファンコミュニティを公開しました。

「現役歌王JAPAN」は、韓国で大ヒットした音楽サバイバル番組「現役歌王」（原題：현역가왕）の日本版です。この番組は、ジャンルやキャリアを問わず、歌への情熱を持つ日本最強の男性ボーカル7名を決定するオーディション番組として、2025年7月20日（日）よりＢＳ日テレで放送を開始しました。8月17日（日）の放送にて、最終メンバー7名が決定。彼らは9月に開催される「2025 日韓歌王戦」で、韓国の精鋭7名と対決します。

この度オープンしたのは、最終選抜メンバーの個別ファンコミュニティです。各ファンコミュニティでは、チケット先行をはじめ、グループチャットやライブ配信など、会員の皆様にお楽しみいただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

各サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

現役歌王JAPAN OFFICIAL FANCOMUNITTY

■URL

https://genekikaojapan.com/

■会費

月額 990円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

※各サイトごとに上記の月額が発生します。

■ファンコミュニティ内コンテンツ

・チケット先行

・グループチャット

・LIVE生配信

■メンバー別サイトURL

・木本慎之介（https://kimotoshinnosuke.bitfan.id）

・Masaya（https://masaya.bitfan.id）

・TAKUYA（https://takuya-official.bitfan.id）

・Juni（https://juni.bitfan.id）

・SHU（https://shu.bitfan.id）

・SHIN（https://sh1n.bitfan.id）

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/