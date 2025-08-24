事業成長の「TOPPA」を。VELET、北海道の経営者向け無償セッションを開始

VELET | CMO代行組織コーチング経営課題を突破するTOPPAをスタート、下半期飛躍するための一つに活用ください。

VELET（ヴェレット、代表：上村 啓太）は、事業に課題を抱える北海道の経営者に向けて、下半期の飛躍を支援するための期間限定の無償相談セッションを開始します。

詳細を見る :https://velet.jp/blog/117

セッション開始の背景

「事業が伸び悩んでいる」「リソースが足りない」「本部と現場の連携がうまくいかない」…多くの経営者が、この閉塞感に直面しています。特に、年末商戦や来年度の事業計画を前に、下半期の巻き返しを模索している方も少なくありません。

私たちVELETは、これまでに培ってきた「事業成長パートナー」としての知見と、「組織育成コンサルティング」の専門性を活かし、経営者が直面する課題の「次の一手」を共に見つけるため、本サービス「TOPPA」を提供します。

サービス概要：TOPPA

解決できる課題例：以下のナンバーからお選びください。

1,事業戦略の変革（新規事業の開発から既存事業の再創造）

2,マーケティングアイデアブレスト（新商品/既存商品の販促、AI活用など）

3,組織育成についての活性化戦略相談（社内エンゲージメント向上など）

募集社数： 5社限定

※5社以上の応募があった場合、サービスマッチングの観点で成長可能性が高いと判断させていただいた企業様を優先して選考いたします。

セッション形式： オンラインで3回（各60分）

ツール： Google Meet

費用： 無料（3回とも）

セッション終了後： アンケートにご協力いただきます。

セッション参加者： 申込企業（経営者、あるいは事業責任者、マーケティング責任者ご本人）、VELET（上村 啓太）

セッション期間：下半期対策として9月中に3回セッションできる方を優先させていただきます

対象業種：問いませんが、サービス提供型のBtoCサービスが一番得意です。

応募締切は8月29日（金曜日）22:00までです。

https://docs.google.com/forms/d/1ldc3w_kQ0a-LmrDvh9lG6i4gyjnlejugGqSfdTY8__A/edit

「TOPPA」で得られる3つのメリット

このセッションは、単なるアイデア出しに留まりません。私たちは「勝ち筋」を見つけるプロとして、以下3つの価値を提供します。

- 「勝ち筋」を見抜く力： わずかな兆候から市場の「勝ち筋」を見つけ出し、事業の羅針盤となる戦略を組み立てます。- 圧倒的な実行力： アイデアを机上の空論で終わらせず、具体的な行動に移すための、力強い一歩を共に踏み出します。- 現場に寄り添う伴走力： リソース不足や本部と現場の連携など、企業が抱える課題を理解し、きめ細やかなサポートを提供します。

セッション参加者の声

Oさん（多店舗展開を行う企業のリーダー） 「彼は、『いまいち伸びきらない』という事業のもどかしさを一気に動かしてくれる存在です。自分たちだけでは気づけない視点や、他業界からのアイデアをインプットしてもらえ、停滞感が一気に動き出すような感覚がありました。現場の変化にもスピード感を持って並走してくれる、かけがえのないパートナーです。」

VELETの事業について

VELETの無償セッション「TOPPA」は、事業の停滞や組織の課題を抱える経営者向けの伴走型コンサルティングサービスです。わずかな兆候から「勝ち筋」を見出し、圧倒的な実行力で具体的な成長戦略に落とし込みます。下半期に向けた事業の巻き返しや組織改革を検討されている経営者の皆様に、事業と組織の両面から「次の一手」を明確に提示し、飛躍を支援します。

アライアンス提携のご相談について

今回のサービス開始にあたり、より多くの経営者の皆様をサポートするため、企業様とのアライアンス提携も積極的に検討しております。貴社の顧客である経営者様向けにVELETの「TOPPA」セッションを無償提供するなど、互いのサービス価値を最大化する協業の可能性を模索できれば幸いです。ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひ一度ご連絡ください。

TOPPA提供者について

上村 啓太｜ 事業再創造プロフェッショナル / 伴走型CMO

企業の「世界観」と「事業成果」を融合させ、未来を創る。

広告代理店、事業会社、コンサルティングなど多様な領域で、一貫して事業の成長にコミットしてきました。多くの企業が直面する「素晴らしい理念や世界観」と「厳しい事業成果」の間のギャップ。私は、その両者を融合させることで、企業を次のステージへと導きます。

机上の空論で終わらない「攻め（マーケティング戦略）」と、持続可能な成長を支える「守り（組織開発）」を両輪で実行する独自の『事業再創造プロセス』を確立。クライアントのチームに深く入り込み、戦略策定から一緒に汗をかき「伴走」し、数々の事業を成功に導いてきました。

【主な実績】

- 8年連続で、担当事業の売上高前年比10%以上の成長を達成。- マーケティングとPRを両輪で回し、ニューヨーク・タイムズやBBCなど、世界的なメディアでの掲載実績多数。- Google口コミ日本一へと導き、累計18,000件以上の圧倒的な顧客評価を獲得。

本件に関するお問い合わせ先

個人事業主：VELET

代表：上村 啓太

所在地：北海道札幌市

連絡先：090-7642-2154

メール：uemurankeitan@gmail.com

ウェブサイト：https://velet.jp/