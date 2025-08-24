TERRAMASTER、2025年上半期NAS・DAS新製品ラインアップを総まとめ発表

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

ネットワークストレージブランド「TERRAMASTER」は、2025年にかけて家庭用からクリエイター、中小企業まで幅広く対応する最新NAS・DAS製品を発売いたしました。大容量ストレージ、高速転送、RAID構成、クラウド同期に対応し、データ保護やバックアップ、4K動画編集など多様なニーズをサポートします。

さらに、2025年8月25日（月）から9月4日（木）までの期間限定で、一部モデルを対象とした最大40％OFFキャンペーンを開催いたします。なお、今回のキャンペーン対象モデルには新製品は含まれませんが、2025年上半期NAS・DAS新製品についても10～15％OFFの特別価格をご用意しており、コストパフォーマンスの高いストレージソリューションを提供いたします。

TERRAMASTER 2025年新製品のご紹介

TERRAMASTER 2025年 NAS・DASDASシリーズD1 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1J3ZGC)：超高速M.2 NVMe外付け

コンパクト設計ながら最大40Gbpsの爆速転送で、3GBのファイルを約1秒で移動可能。M.2 NVMe SSD（最大8TB）対応で4K動画編集やRAWデータ処理、大容量バックアップに最適。フルアルミ筐体の静音冷却設計とプラグ＆プレイ対応で、Mac・Windows・ゲーム機など幅広い環境で簡単に使用可能。「本体サイズ：60×33×112.5m、重量0.246KG」

Amazon.co.jpでの販売価格は1万8990円

D1 SSD Plus

D4 SSDD4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H11V13)：小型高性能4ベイSSD DAS

USB4対応で最大40Gbpsの超高速転送を実現する外付けSSDケース。4枚のM.2 NVMe SSD（最大32TB）に対応し、コンパクト設計で机上やバッグにも収納可能。静音冷却設計と自動バックアップ機能により、クリエイターやゲーマーの動画編集・写真現像・大型ファイル転送を効率的にサポート。「本体サイズ：138 x 60 x 140 mm、重量0.362 kg」

Amazon.co.jpでの販売価格は4万9990円。

D4-320U(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1N183SH)：コンパクト4ベイUSB DAS

4ベイ搭載のUSB接続DASで最大88TBの大容量ストレージを提供。USB 3.2 Gen2対応で最大10Gbpsの高速転送を実現し、映像制作や研究用途に最適。超小型1Uラックマウント設計・プラグ＆プレイ対応・省エネ静音設計により、NAS拡張や多様なシステム環境で簡単に使用可能「本体サイズ：440×241×45mm、重量2.7kg」。

Amazon.co.jpでの販売価格は4万9990円。

D4-320UD5-310D5-310(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1MZBFWV)：高速5ベイDAS

大容量5ベイ搭載で最大120TBの超拡張ストレージを実現。USB3.1 Gen1 Type-C対応で最大220MB/sの高速転送を実現し、動画編集や写真保存に最適。ハードウェアRAID対応・省エネ静音設計・ツールレス着脱で、プロフェッショナルなデータ管理をシンプル操作で提供。「本体サイズ：227×225×136mm、重量2.16kg」

Amazon.co.jpでの販売価格は4万5990円。

D9-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMXLCBS7)：大容量＆個別電源制御9ベイDAS

9ベイ搭載で最大270TBの超大容量ストレージを提供するDAS。各ドライブに独立電源スイッチを備え、省エネかつ長寿命化を実現し、USB 3.2 Gen2による最大10Gbpsの高速転送で大容量データもスムーズに扱えます。プラグ＆プレイ対応でMac・Windows・Linuxに幅広く接続可能、静音冷却設計とホットスワップ対応により、中小企業やプロジェクトチームの信頼性の高いデータ管理をサポート。「本体サイズ：295 x 135 x 334mm、重量6.5kg」

Amazon.co.jpでの販売価格は8万3990円。

D9-320

NASシリーズ

F4 SSDF4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8GRTZH4)：超高速オールSSD NAS

F4 SSD は超高速アクセスでクリエイターや小規模ビジネス向けに最適。N5095クアッドコア＆DDR5 8GB、5GbEポート搭載。コンパクトな文庫本サイズで最大32TBまで拡張可能、工具不要でSSD交換・メモリ増設も簡単。静音ファン＆高効率冷却設計で長時間フル稼働も安定。Business Backup Suite標準搭載でクラウド同期、リアルタイム同期、快照など多層バックアップに対応しデータを強力に保護。「本体サイズ： 138 x 60 x 140mm、重量0.6kg」

Amazon.co.jpでの販売価格は6万7990円。

F2-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)：家庭・個人向け x86高性能NAS

F2-425 は最新 Intel x86 クアッドコア CPU 搭載で、個人から家庭・SOHO まで幅広く対応。50以上の個別アカウントでデータ分離可能、AI による写真自動分類でプライバシーも安心。4K 動画再生・Plex/Emby 対応で、スマホ・PC の自動バックアップやリモートアクセスも快適に実現。

「本体サイズ：222 x 119 x 154 mm、重量1.5kg」

Amazon.co.jpでの販売価格は4万2990円。

F2-425

高性能・大容量・使いやすさを兼ね備えたTERRAMASTERストレージをぜひチェックしてください。

キャンペーン情報

- 一部の人気ストレージ製品は、2025年8月25日（月）～9月4日（木）の期間、最大40％OFFキャンペーン対象となります。- 新製品（F2-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHW4519X)、D1 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1J3ZGC)、F4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8GRTZH4)、D4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H11V13)、D5-310(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1MZBFWV)など）は、発売記念として10～15％OFFの特別割引を実施中です。- 対象製品・価格の詳細は、Amazonでの表示価格をご確認ください。

クラウド連携や大容量データの保存・バックアップをお求めの方は、この機会をぜひご活用ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133530/table/51_1_7333513d37c34561d159eb0c5fdc9311.jpg?v=202508260525 ]

ご購入について

キャンペーン対象商品は、Amazon.co.jp TERRAMASTER公式ストアにてご購入いただけます。

TERRAMASTERテラマスター について

TERRAMASTERテラマスター は、ネットワーク接続ストレージ「NAS」や直接接続ストレージ「DAS」など、革新的なストレージ製品を提供するプロフェッショナルブランドです。世界40カ国以上で販売されています。このブランドは10年間にわたりストレージ技術を開発しており、映像撮影、小規模な音楽スタジオのポストプロダクション、少人数の制作チームのニーズ 、家庭ユーザー、中小企業、そして大企業など、さまざまな顧客のニーズに応えています。