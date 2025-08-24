ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 8月24日開催 木下アビエル神奈川 vs 日本生命レッドエルフ 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 8月24日開催 「木下アビエル神奈川 vs 日本生命レッドエルフ」の試合は、3-2で木下アビエル神奈川が勝利しました。