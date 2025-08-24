赤澤スタートアップ担当相が株式会社NAGARAを視察に訪れました

株式会社NAGARA

2025年8月19日に、赤澤スタートアップ担当相（兼経済財政・再生相）が弊社所在地である STATION Ai に視察に訪れました。

弊社からCEO岡田、CTO野崎の２名に加え、STATION Ai 株式会社より、代表取締役社長 兼 CEO 佐橋宏隆氏、名古屋大学より、矢野貴大氏の計４名が出席しました。

弊社からは事業説明ならびに、弊社サービス「ながらかいご」のデモンストレーションを行いました。

その後、赤澤大臣から激励の言葉とともに、今後も「高専発スタートアップ」の創出・育成に取り組んでいくとの心強いメッセージをいただきました。

「ながらかいご」デモを行う、赤澤大臣（写真左）とCEO岡田（写真右）対談の様子

〇赤澤亮正スタートアップ担当大臣 プロフィール

東京大学法学部卒業後、1984年に運輸省（現・国土交通省）に入省。その後、2005年に衆議院議員初当選し、現在7期目。これまで内閣府副大臣、財務副大臣などを歴任し、2024年に内閣府特命担当大臣（経済財政政策）に就任。経済再生を担当するほか、新しい資本主義、賃金向上、スタートアップ、防災庁設置準備なども担う。

〇株式会社NAGARA概要

株式会社NAGARAは、どの業界にもある本来必要ない業務を削減し、すべての人がやりたいことに専念できる社会を実現するべく発足したスタートアップです。

「やりたいことに専念できる社会を実現する」をミッションに掲げ、介護士と利用者との会話内容から自動で記録を作成する「ながらかいご」をリリースしています。

代表者：代表取締役社長 岡田 一輝 所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２番３２号 設立：2025年7月1日 URL：https://nagarainc.co.jp/

○参考

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD189O20Y5A810C2000000/