【広報PR担当者、必見】プロが教える「広報のいろは」を動画で学ぶ！「日本広報教育センター」サイトが全面リニューアル、新しく生まれ変わりました。「何から始めれば？」「何を強化すれば？」などの疑問を解決！
テレビなどメディアでお馴染みのコンサルティング会社の株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、所長の井上岳久が井上戦略PRコンサルティング事務所代表として日本を代表する広報PRコンサルタントとして有名です。その井上が講師として参画する、成果にこだわる結果の出せる広報パーソンの育成機関である日本広報教育センターのサイト（公式ホームページ）が新しく生まれ変わりました。広報PRを学びたい方がより利用しやすくなりました。広報力を一層高めやすくなります。
日本広報教育センターの新サイトが誕生
日本広報教育センター新サイト https://nihon-prec.jp/
センターの解説動画 https://www.youtube.com/watch?v=FM5Of6_-zGU&t=11s(https://www.youtube.com/watch?v=FM5Of6_-zGU&t=11s)
特長１. 講座が体系的にわかりやすく表示、利用しやすくなりました！
個人向けと法人向け、そしてオンライン、オフラインで講座のタイプがすぐにわかります！
特長２. 主要な講座を一覧で表示、選定しやすくなりました！
主要な講座がひと目でわかるようになりました。 「入門者向け」「実践者向け」「経営者向け」など、レベル別・目的別の講座タイプを一覧で表示
PRエキスパートの取得するための講座がわかりやすくなりました。
特長３. 日本広報教育センターの利用法を動画で解説
【日本広報教育センター解説動(https://www.youtube.com/watch?v=FM5Of6_-zGU&t=11s)】https://www.youtube.com/watch?v=FM5Of6_-zGU&t=11s(https://www.youtube.com/watch?v=FM5Of6_-zGU&t=11s)
動画をみれば、日本広報教育センターがよくかわります！
特長４. 体験講座が立ち上がりました！
【人気３講座/体験講座(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/iviebyj2/)】https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/iviebyj2/(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/iviebyj2/)
「人気３講座/体験講座」は、日本広報教育センターが誇る実践的な講座内容から厳選した部分を抜粋し、広報の現場で即戦力として活躍できるスキルを学ぶことができる講座です。
特長５. 法人向けの広報PRの研修がさらに充実しました。
講師が倍増し、研修内容も充実しております！
日本広報教育センターとは？
日本広報教育センターでは、知識の習得に留まらず、成果を出せる広報パーソンの育成に力を入れた実践的な講座を数多く提供しています。
実践力を重視する「日本広報教育センター」
日本広報教育センターは、企業の広報力の底上げを目指し、広報パーソンの教育や研修を展開する機関です。広報の力によって、企業の価値は左右されます。広報を確実に展開させて企業価値を高めるためには、広報の基礎知識と実践力を持った広報パーソンの存在が不可欠ですが、国内にはその育成機関がほとんどありません。そうした現状を踏まえ、日本広報教育センターでは、次の3つの事業を柱に、成果を出せる広報パーソンを育成していきます。
＜主な事業＞
・広報PR研修事務局～広報担当者や広報スキルを得たい方などを対象に研修を実施
・PRエキスパート資格～広報の専門家を目指す方や、キャリアアップを希望する方などに向けて認定資格試験を実施
・戦略PR協会～広報PRの専門家や実践者などが行う最前線の広報活
＜日本広報教育センター https://nihon-prec.jp/＞
■日本広報教育センターの概要
具体的には、企業向け広報研修「あなたの会社の広報研修室」事業、広報資格「PRエキスパート」事業、「戦略PR協会」事業の３つの事業を中心に実施します。
当センターは、単に知識を有するだけの広報でなく、実践力を重視し『結果を出せる広報』にこだわります！https://nihon-prec.jp/(https://nihon-prec.jp/)
＜機関の概要＞
【団 体 名】日本広報教育センター
【事業 概要】１）企業向け広報研修「あなたの企業の広報研修室」の運営
２）広報資格「PRエキスパート」の運営
３）戦略PR協会の運営
【ミッション】広報組織を構成する要員である個々の広報パーソンの能力＆スキルを最大限に高める。
【活動開始日】２０２２年３月２２日
【U R L】https://nihon-prec.jp/
【連 絡 先】info@nihon-prec.jp