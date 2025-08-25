料理メディア「Nadia」を運営するNadia株式会社、『Wantedly Awards 2025』 TOP100社にノミネート！

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（以下「Nadia」）（URL：https://oceans-nadia.com/）は、ウォンテッドリー株式会社の『Wantedly Awards 2025』において、40,000社以上のWantedly登録企業の中から「BEST TEAM NOMINATION 100（TEAM OF THE YEAR BEST 100）」にノミネートされたことをお知らせします。

「FUZE2025」Wantedly Awards 2025 とは

「Wantedly Awards 2025」は、Wantedly利用企業の1年間の取り組みを讃える表彰式で、今年は9/25(木）に開催されます。採用ブランディングや共感採用といった観点で総合的な採用力を讃える部門を評する「BEST TEAM」、Wantedlyの各機能における卓越した運用力を讃える部門を評する「CRAFT」、Wantedlyを通じて生まれた、人と会社の出会いのエピソードを讃える部門を評する「EPISODE」に分けて表彰される予定です。

【2年連続受賞】「FUZE2025」Wantedly Awards 2025 認定の背景

この度「Wantedly Awards 2025」において、昨年に続き2度目の連続ノミネートという栄誉を賜り、大変嬉しく思います。

昨年度の施策を受け、今年の採用テーマとして選んだのは「ありのまま」。当社で活躍する社員の魅力に加え、現場のリアルな業務に迫る潜入インタビュー記事を掲載しました。これにより、記事の熟読率が向上し、求職者の皆さまにより具体的に当社で働くイメージを持っていただくことで、入社前後のギャップを埋めることができたと考えております。また、選考過程においても、社員と候補者の対話の機会を増やすことで、入社前の不安を解消し、入社後のミスマッチ低減にもつながりました。

これからもNadiaは、企業理念である「家族の幸せに貢献する」を体現するメンバーと共に、さらなる事業の成長を目指してまいります。

代表取締役社長 葛城嘉紀からのコメント

今年も引き続きWantedlyさまのアワードにノミネートしていただき大変嬉しく思います。

当社は志望してくださった方が活躍できる場所を我々は提供できるのか、その方個人が成長し、事業成長に寄与してくれるのか、を「人ありき」で真摯に向き合っています。

まさにWantedlyさまのお考えや方針にぴったり合うのではないか、だからこそWantedlyさま経由のメンバーが活躍しているのではないかと思っています。

今後も志を共にできる仲間と出会うためにWantedlyさまのお力をお借りし、事業成長に邁進し皆さまに貢献して参りたいと思います。

これからNadiaとして注力していくこと

月間2,000万人にご利用いただいている「Nadia」は、日本国内のご家庭において大きな存在感を示しています。今後は、日本の食品メーカー各社さまと共に、「日本の食文化を世界に」をスローガンに掲げ、グローバル市場に向けた新たなメディアやコンテンツを発信して参ります。

このグローバル事業を共に成長させてくれる、同じ志を持った新しい仲間を求めています。

「日本の食文化を世界に誇りたい」

「未知なることにチャレンジし、成長したい」

そんな想いを持つ方は、ぜひWantedlyのNadiaのページをご覧ください。

もちろん、既存事業をさらに強化していくための仲間も、引き続き募集しております。

Nadia株式会社では【家族の幸せに貢献する】というミッションの元、一緒に働く仲間を募集しています！

▶ 求人ページ（Wantedly）(https://www.wantedly.com/companies/oceans_corp)

▶社員インタビュー(https://nadia-corp.co.jp/interviews/)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年8月時点で合計5,900万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp