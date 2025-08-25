「おうちで、ちょっといい時間。」特集ページがニトリネットにて公開されました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年8月下旬からニトリネットにて公開を開始した「おうちで、ちょっといい時間。」特集ページをご紹介いたします。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/special-feature/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/special-feature/)

夏の疲れが出やすい季節。日々の暮らしのなかで、ちょっとした楽しみをプラスし、リラックスできる自分時間を居心地よく過ごしてみませんか？

簡単便利な調理器具や、空間を秋に彩る模様替えアイテムを特集するページをニトリネットで公開いたしました。おいしいごはんとくつろぎ空間で、夏の疲れをいやしましょう。

ニトリでは、季節に合わせた便利で快適な商品を数多く取り揃えております。この機会に、ぜひご覧ください。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】時短でらくらく調理 電気圧力鍋(2L IN03 ホワイト)

【価格】7,490円 ※9月24日までの期間限定価格

【カラー】ホワイト

【サイズ（約）】幅26×奥行28.5×高さ25cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/8971668s/

【商品名】IH・ガス火 コンパクト天ぷら鍋 バット 網付き(IW01)

【価格】2,490円

【カラー】ブラック

【サイズ（約）】幅24×奥行14.5×高さ9cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/8942181s/

【商品名】30mmウレタン入り 防汚加工+防ダニ加工+防音ラグ(130X185 GB PL08)

【価格】7,990円

【カラー】モカ

【サイズ（約）】幅130×奥行185×高さ3cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113100017583s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。