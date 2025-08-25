ナノ・ユニバースより、25AWコレクション第一弾を先取り！WEBコンテンツ「25 Autumn Collection」が公開
株式会社TSIホールディングス
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年8月22日（金）にWEBコンテンツ「25 Autumn Collection」を公開。
ナノ・ユニバースから、25AWコレクション第一弾として秋アイテムをメインに詰め込んだ内容となっている。
今シーズンは“ボーホー”をテーマに、都会的でモダンな雰囲気に民族調の要素を取り入れたスタイルを提案。
■CONTENTS
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/250822-all-25autumn-collection
■LINE UP
https://store.nanouniverse.jp/
【ナノ・ユニバース公式instagram】
【取扱店舗】
ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）
ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト