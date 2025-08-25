有楽町線銀座一丁目駅にバリアフリールートが出来ます！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）では、ヒューリック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 隆也、以下「ヒューリック」）のヒューリック銀座ビル竣工に伴い２０２５年８月２９日（金）より６番出入口と接続している新設ビル内に、地上行きエレベーター（１１人乗り）及び階段が整備されます。

これまで銀座一丁目駅は地上からホームへの移動にはエスカレーター及びエレベーターをご利用いただく必要がありましたが、すべてエレベーターでの移動が可能なバリアフリールートとなります。高齢者やお身体が不自由なお客様だけでなく、ベビーカーをご利用のお客様等すべてのお客様にもっと便利に駅をご利用いただくことができ、また、銀座駅へもバリアフリールートをご利用いただけます。

東京メトロでは、引き続きすべてのお客様が便利に安心して地下鉄をご利用いただけるよう、バリアフリー整備に取り組んでまいります。

有楽町線銀座一丁目駅 新設エレベーター 詳細

1. エレベーター供用開始日

２０２５年８月２９日（金）

２．整備場所