20代・30代の婚活女性がマジックミラー越しに男性を品定めし大興奮！“恋リアウォッチャー”の若槻千夏も驚き！平祐奈の“結婚相手の理想の年収”発言を若槻千夏＆アン ミカ絶賛

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第1話を8月24日（日）夜9時より放送いたしました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しております。

2025年8月24日（日）夜9時配信の第1話では、20代のガールメンバー4名と30代のレディメンバー4名がそれぞれの部屋に集結。すると早速、「これから結婚相手の候補となる複数の男性と対面します。ただし男性からみなさんは見えない仕組みになっています」とのアナウンスが…。男性メンバーに姿が見えていないことや、声が聞こえないことをいいことに、ガールメンバー、レディメンバーそれぞれが「靴は？時計は？」など全身をくまなくチェックしていきます。この“マジックミラー形式”の男性メンバーとの対面に番組MCの若槻千夏さんは「ガン見できるじゃん！初めてじゃない？あんなにガン見していい恋リア」と大興奮の様子を見せました。

続いて、ガールメンバーとレディメンバーには、「職業や年収、理想の結婚時期など男性のプロフィールが書かれたスクラッチカードから、どの項目を知りたいか4人で話し合って決めてください」との指令が…。若槻さんが「ちなみに平ちゃんはどの3枚（を選ぶ）？」と聞くと、平祐奈さんは「出身地」と口にし、若槻さんは「（出身地なんて）いいよ、いいよ！」と口にし、藤森慎吾さんも「どうでもいいよ！」と激ツッコミを入れました。

さらに、藤森さんは平さんに「実際結婚に必要な年収って考えたりしますか？」と質問。すると平さんは「好きな人がいて、この人ともやし生活になっても一緒にいられるかって考えたい」と自身の見解を口にします。この発言を若槻さんは「最高だよ！そういうことだよ結婚って！」と絶賛。アン ミカさんも「いい子だなあ」としみじみとした様子でコメントしました。

番組の後半では、ガールメンバーとレディメンバーがいよいよ男性と対面。果たして女性から人気を集めた男性メンバーは？そして、初回放送にも関わらずガールメンバー、レディメンバーそれぞれの口から語られた婚活男性に求める“リアルな条件”とは？『ガールオアレディ シーズン2』第1話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

このたび、『ガールオアレディ シーズン2』とホテル seven x seven 糸島によるコラボレーション宿泊プランが登場いたしました。宿泊プラン限定の特典や割引をご用意しており、対象期間は12月23日（火）までとなっております。詳細は公式HPにてご確認ください。

さらに、現シーズンに出演中のメンバーが登場する特別CMも「ABEMA」にて配信中です。番組の世界観とともに、ホテルseven x seven 糸島ならではの魅力をぜひご体験ください。

公式HP：https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/

■ABEMA新番組『ガールオアレディ シーズン2』 概要

第1話放送日時：2025年8月24日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第1話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p1

第2話放送日時：2025年8月31日（日）よる9時

第2話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8r81RT23MN8B43

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

主題歌：iri 『CUBE』

8月20日（水）配信開始 https://iri.lnk.to/CUBE

Pre-Add/Pre-Save http://iri.lnk.to/uhzzT9

■「seven x seven糸島」について

2024年3月、福岡県福岡市・二見ヶ浦に誕生した「seven x seven 糸島」。全47室すべてから海が臨める専用テラスを備え、糸島の自然を五感で楽しめるリゾートホテルです。客室はジャグジー付スイートルームやペット同伴可など11タイプを展開し、ルーフトップテラスやBBQグリルなど多彩な設備も完備しています。さらに、地元食材を活かした創作料理やカフェスタイルのラウンジを通じて、糸島ならではの食体験を提供。チェックインは非接触型のスマートシステムを導入し、快適でスムーズな滞在を叶えます。