乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」9月4日(木)、5日(金)、6日(土)、7(日)にLeminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年9月4日(木)、5日(金)、6日(土)、7日(日)に行われる乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」の模様を生配信（PPV）いたします。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001189&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_n46-summertour&utm_content=prtimes

今年の乃木坂46のコンサートツアー「真夏の全国ツアー」は、7月5日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナを皮切りに、全国7都市、全16公演を開催！北海道、静岡、大阪、宮城、福岡、香川と日本各地を巡り、いよいよツアーファイナルである東京・明治神宮野球場公演で締めくくります。

毎年恒例となっている明治神宮野球場でのコンサート開催は今年で10年目！2014年の初開催以来、明治神宮野球場で単独コンサートを開催してきたのは、乃木坂46だけ。まさに、乃木坂46にとって聖地とも言える”神宮“でのツアーファイナル公演を、ぜひ配信でもお楽しみ下さい！

＜配信概要＞

■タイトル：乃木坂46「真夏の全国ツアー2025」

■出演：乃木坂46

■配信日時：

【DAY1】2025年9月4日（木）18:00（開場：17:00）

【DAY2】2025年9月5日（金）18:00（開場：17:00）

【DAY3】2025年9月6日（土）18:00（開場：17:00）

【DAY4】2025年9月7日（日）18:00（開場：17:00）

■リピート配信：

【DAY1】2025年9月12日（金）19:00（開場：18:00）

【DAY2】2025年9月13日（土）19:00（開場：18:00）

【DAY3】2025年9月14日（日）19:00（開場：18:00）

【DAY4】2025年9月15日（月・祝）19:00（開場：18:00）

■販売期間：2025年8月23日（土）正午～2025年9月15日（月・祝）19:00まで

■販売価格：通常価格 4,600円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

https://bit.ly/3HEwNJU

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。