¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¡ÙÀ©ºîµÇ°¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¾¾ËÜ·ÄÍ´´ÆÆÄ¤ÈÅö¼ÒÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥×¥ëー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈøÄ¥¿¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¡Ù¤ò9·î¤è¤êYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾¾ËÜ·ÄÍ´»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ·ÄÍ´´ÆÆÄ¤ÈÅö¼ÒÂåÉ½¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤ò8·î25Æü(·î)¤è¤êÅö¼ÒYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ°²è¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àºÝ¤Î¾¾ËÜ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼ÒÂåÉ½ ÈøÄ¥¿¹Ô(º¸)¡ß¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡¦´ÆÆÄ ¾¾ËÜ·ÄÍ´»á(±¦)
¢£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¾¾ËÜ»á¤¬¿·ºî¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë
¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¯¥¨¥¹¥È～Ëâ²¦¤ÈÇÉ¸¯¤ÎËâÊª¤¿¤Á～¡Ù¤Ï¡¢Ëâ²¦¤Ë»Å¤¨¤ë¡È¥Ý¥ó¥³¥ÄËâÊª¡É¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Æü¾ï¤òÆÈÆÃ¤Î¥æー¥â¥¢¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¿ô¤Ï¡¢
30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦À¼Í¥¤ò¤Û¤Ü°ì¿Í¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¾¾ËÜ·ÄÍ´»á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Êý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¤¯ÇÉ¸¯¶È³¦¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¦¤ê¤Üー¡Ê¥¤¥Î¥·¥·¤Î¤³¤É¤â¡Ë¡Ö¥¤¥ó¥×¤ë·¯¡×¤ò¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥×¤ë·¯¿·ºî¥¢¥Ë¥á´ë²è¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤¬Ä¹Ç¯¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÂÐÃÌÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ·ÄÍ´»á¤¬¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àºÝ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÀ©ºî¤Î¹©É×¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ê¤É¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ËÜ»á¼«¿È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾ËÜ ·ÄÍ´(¤Þ¤Ä¤â¤È ¤±¤¤¤¹¤±)»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡¦´ÆÆÄ¡¿µÓËÜ²È¡¿À¼Í¥
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀÐÀî¸©½Ð¿È¡£Åìµþ¹©·ÝÂç³ØÂ´¡£
¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥ÈÉ÷¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
YouTube¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¤Æ¼«¼çÀ©ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ä¥¤¥ä¥¤¿¹¤Î¥³¥ßー¡×¥·¥êー¥º¤òÅê¹Æ¤·¤¿½ê¡¢
¥Æ¥ì¥Ó¤ä½ñÀÒÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
ÂåÉ½ºî¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¯¥¨¥¹¥È～Ëâ²¦¤ÈÇÉ¸¯¤ÎËâÊª¤¿¤Á～¡Ù¤Ï2013Ç¯¤è¤êËè·î¿·ºî¤òÇÛ¿®¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦À¼Í¥¤ò¤Û¤Ü°ì¿Í¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥æー¥â¥¢¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬
»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈøÄ¥ ¿¹Ô(¤ª¤ï¤ê ¤Î¤Ö¤æ¤)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¤¥ó¥×¥ëー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/À¼Í¥
1978Ç¯Âçºå½Ð¿È¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò3Æü¤ÇÂà¼Ò¡£
2Ç¯´ÖÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢¤½¤Î¸åÂç¼ê¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ë±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£
2008Ç¯¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦ÇÉ¸¯²ñ¼Ò±Ä¶È¿¦¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥ëー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
2013Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Ë±Ä¶È½ê¤òÅ¸³«¡£
2020Ç¯ÅÙ´ü¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÁÏ¶È½é¤Î¸º¼ý¡£
2023Ç¯ÅÙ´ü¡¢Çä¾å39²¯±ß¤òµÏ¿¤·V»ú²óÉü¡£
¸½ºß¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡Ö¤¨¤Ã!?︎ ½¤ï¤Ê¤¤!?︎ ´¶À÷Í½ËÉ·¿ ²¾Àß¥È¥¤¥ì¡×¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£
Åö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥à¥¹¥¿ー¤Î¡Ö¤ª¥Ï¥à¤µ¤ó¡×Ìò¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥¤âÃ´Åö¡£
¢£ÂÐÃÌÆ°²è¤ÎÆâÍÆ
ÂÐÃÌ¤ÏÁ´4²ó¹½À®¤Ç¡¢³Æ²ó¤Ë¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Âè1²ó¡Ê8·î25Æü¸ø³«¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥áÀ©ºî ´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¦ Âè2²ó¡Ê8·î27Æü¸ø³«¡Ë
¡¡Âè°ì°õ¾Ý¤«¤é¸«¤¨¤¿°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¡¦ Âè3²ó¡Ê8·î29Æü¸ø³«¡Ë
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃÂÀ¸¤«¤é¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
¡¦ Âè4²ó¡Ê8·î31Æü¸ø³«¡Ë
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¡×À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤È¸«¤É¤³¤í
¤µ¤é¤Ë¡¢£¹·î£±Æü¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¡ÙÂè£±ÏÃ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê1Æü¤È15Æü¤Ë·î2²ó ÇÛ¿®Í½Äê¡Ë
º£¸å¡¢¥¤¥ó¥×¤ë·¯¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª»Å»öÀè¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
