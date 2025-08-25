「Medical Development Support 2号投資事業有限責任組合」、株式会社TCNプライムへの投資を完了

株式会社RMDパートナーズ東京

株式会社RMDパートナーズ東京（本社：東京都文京区、代表取締役：弟子丸佳久）は、無限責任組合員として運営する「Medical Development Support２号投資事業有限責任組合」（以下「MDS２号ファンド」）より、株式会社TCNプライム（本社：東京都文京区、代表取締役：小西明英）へ出資を完了した事をお知らせいたします。

【投資概要】

株式会社TCNプライムは神戸大学発のスタートアップ企業として設立され、循環器内科領域におけるアンメットメディカルニーズに対応する革新的な医療機器の開発に取り組んでいます。現在、同社が開発している製品は2種類あり、１つはバルーン大動脈弁形成術（BAV）に用いるバルーンカテーテルシステムで、大動脈弁狭窄症に対する治療における安全性と有効性の向上を目指した設計になっています。もう１つは、重症心不全や呼吸不全の治療に用いられるECMO（体外式模型人工肺）に対応したカテーテルであり、迅速かつ安全な体外循環の確立を支援することを目的としています。いずれの製品も、循環器内科領域における未充足の臨床ニーズを捉えたものであり、TCNプライムはそれらの早期の社会実装を目指しています。

【投資先概要】

・ 名称 ：株式会社TCNプライム

・ 設立 ：2023年10月

・ 代表取締役 ：小西明英

・ 所在地 ：東京都文京区

・ 事業内容 ：循環器内科領域における医療機器の開発

MDS２号ファンドでは今後も、医療・ヘルスケア領域における課題解決に貢献するスタートアップ企業への投資と成長支援を通じて、日本及び世界の医療機器・ライフサイエンス産業の発展に貢献してまいります。

■会社概要

株式会社RMDパートナーズ東京

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番10号

代表取締役：弟子丸佳久

ホームページ：URL : https://www.rmd-tokyo.jp/