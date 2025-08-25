株式会社ジェイフロンティアにプレミアム優待倶楽部を導入　株主様との対話強化・株主管理ＤＸの促進へ

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、株式会社ジェイフロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村 篤弘、以下「ジェイフロンティア」) が株主優待制度の変更にあたり、導入いたします。

毎年11月末日の株主名簿に記載または記録された400株以上を保有されている株主様を対象とし、

2025年11月末日の株主様より変更いたします。

株主優待制度の変更の目的

１. ジェイフロンティアの株式を中長期的に保有していただける株主への還元

２. ジェイフロンティアの株主との対話強化、及び株主管理のDX

プレミアム優待倶楽部導入の目的について

「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」への会員登録を通じて得られる株主データベースを積極的に活用し、株主様との対話の強化を図ると共に、株主様に対し、PR情報、決算情報、適時開示情報などのIR情報をタイムリーに配信することで、企業理解の促進とエンゲージメントの向上を目指します。

また、従来は限られた情報に基づいて行われていた株主管理を電子化することで、より効率的かつ戦略的な市場との対話を実現します。

こうした取り組みにより、より多くの皆様にオークネットへのご関心をお寄せいただくとともに、長期的にご支援いただける株主様との関係構築を深めていく体制づくりを進めてまいります。

ジェイフロンティアの株主様は、専用のWEBサイト「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」

（https://portal.premium-yutaiclub.jp/(https://portal.premium-yutaiclub.jp/)）にてご確認いただけます。

【進呈条件】2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に、4単元（400株）以上保有する株主様とし

て記載又は記録されること。

【繰越条件】株主優待ポイントは、翌年5月末日および11月末日の株主名簿にて、同一株主番号で連続

3回以上記載された場合にのみ繰越せます（1回のみ）。11月末日の権利確定日までに株

主番号が変更された場合、ポイントは失効します。

【長期保有特典】2025年以降、継続保有期間が6か月以上 の株主様は上記【株主優待ポイント表】

の「6か月以上状継続保有」で定めるポイントを進呈いたします。

※継続保有期間が6か月以上とは、毎年5月末日および11月末日の株主名簿にて、

同一株主番号で連続して2回以上記載または記録され 、かつ4単元（400株）以上

継続保有されている場合を指します。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※商品・内容は変更となる場合がございます。

■＜兼由＞海鮮おつまみ亭 4種詰合せ

［6,000ポイント］

根室産灯台つぶ、北海道噴火湾のベビーホタテ、脂の乗ったトラウトサーモンを使用したお酒に良く合う海鮮おつまみセットです。お酒のつまみとしてはもちろん、そのままご飯のおかずや納豆ご飯に混ぜて海鮮納豆ご飯としても美味しくお召し上がりいただけます。

■米沢牛・山形牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用

960g

［21,000ポイント］

山形県を代表する銘柄牛で、柔らかな食感と旨みが味わえる【米沢牛】と肉質のキメがこまやかく品質が良いことで知られてる【山形牛】の2種類をセットにしました。

■BISARA（ビサラ） ホワイト BSR002WH

［40,000ポイント］

今まで髪を乾かすためだけに使っていた時間を有効活用し様々なことに使えます。

ドライヤー本体上部と下部に2ヵ所の吹き出し口があるTWIN AIR SYSTEMを搭載。頭部から毛先へ広範囲に風をあて、両手を使いながら髪を乾かす事が可能。

首振り・3段階の風量切替・5段階の温度調節機能が備え付けられており、より快適に髪の長さや乾燥時間に合わせて使い分けることができます。

株主専用WEBサイト「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」は、こちらのURL

( https://jfrontier.premium-yutaiclub.jp/(https://jfrontier.premium-yutaiclub.jp/))をご参照ください。

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆株式会社ジェイフロンティア

株式会社ジェイフロンティアは、医療・ヘルスケア領域で事業を展開するヘルステック企業です。オンライン診療・服薬指導・薬の当日配送を実現する「SOKUYAKU」の運営をはじめ、健康食品・医薬品のD2C販売や、法人向けのヘルスケアマーケティング支援を行っています。事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。

（https://jfrontier.jp/(https://jfrontier.jp/)）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/(https://portal.premium-yutaiclub.jp/)）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/(https://www.wills-net.co.jp/)）