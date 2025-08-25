BtoB向けオンライン「ガチャ景品」活用ダイジェストを公開！

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を提供する株式会社on the bakery。この度は、BtoBの獲得・育成施策で成果を伸ばす景品設計のベストプラクティスをまとめた『BtoB向けオンラインガチャ 景品活用ダイジェスト』を公開しました。

展示会・ウェビナー・周年イベントなどで再現性の高い「定番」から、SNS波及を生む「ユニーク」まで、具体例と狙いを整理しています。

※事例PDF（無料）はお問い合わせにてご提供します。

ポイント

背景

- BtoB施策におけるオンラインガチャの景品を「定番／ユニーク」別に整理し、目的に応じた使い分け指針を公開- 「金銭系＝参加数」「サービス系＝リード質」「体験・ユニーク系＝話題化」という傾向を実例から提示- ノーコードツール「クロワッサン」で、展示会・ウェビナー・社内外イベントの成果最大化を支援

BtoBマーケティングでは、１.参加母数の拡大、２.商談化に直結するリードの質向上、３.SNSや会場での話題化の両立が課題になりがちです。本ダイジェストは、景品の設計次第で「数」「質」「話題性」を自在にコントロールできることを、実例ベースで示したものです。e）

事例ダイジェスト（抜粋）

目的別の使い分け（指針）

すぐ使える景品アイデア

「クロワッサン」での実装例

詳細資料の閲覧

代表コメント

定番（まずは外さない）- Amazonギフト券：幅広い層に刺さり参加率を底上げ- 自社サービスの割引・クーポン：導入意欲の高い見込みを抽出し、商談化を後押し- ドリンク券・会場内クーポン：滞在時間を延ばし交流を活性化ユニーク（話題化・拡散を狙う）- 展示会：和牛・ずわいがに・LEGOなど「写真に撮りたくなる」景品で自然拡散- イベント：代表のおごり／おみくじ形式など、共通体験で会話のきっかけを創出- ウェビナー：特別体験枠や限定1on1枠で継続参加とコミュニティ醸成- 金銭系（ギフト券ほか）→ 参加率は高いが一過性になりがち- サービス系（割引・試用・優先導入枠）→ 高意欲なリードの獲得・商談化に寄与- 体験系・ユニーク系（食体験・限定枠・ノベルティ）→ SNS拡散・交流活性に効果- 先行体験枠（β版・新機能の優先招待）- 診断レポート提供（回答データを個別最適化してフィードバック）- 1on1無料相談（専門家アドバイスで次アクションへ）- 自社メディアのPR枠（広告・露出権を景品化してWin-Win）- オリジナルノベルティ（ブランド想起を日常接点で強化）- 当選確率・在庫数の柔軟設定、当日分配布／分割配布- 二段階当選（一次＝参加喚起、二次＝商談化インセンティブ）- 展示会QR配布／ウェビナーURL配布、参加フォーム連携- MA/CRM連携（Webhook/CSV）、属性別で景品・当選率を出し分け- 診断・アンケートと組み合わせて個別レポートを当たり化詳細を見る :https://www.canva.com/design/DAGwxTYR5CE/Seu7NN_dkE6HzHUTK2C6Ug/view?utm_content=DAGwxTYR5CE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hadf13a4557

BtoBの当たり景品は、ただ豪華であれば良いわけではありません。「数を伸ばす」「質を高める」「話題をつくる」のどれを優先するかで最適解は変わります。本ダイジェストが、現場で迷わない設計指針になれば幸いです。（代表取締役 井戸裕哉）

弊社サービスのクロワッサンについて

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

クロワッサンの詳細はこちら :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

