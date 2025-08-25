Quarton社製、豊富な波長・照射形状に対応したLDモジュール製品の輸入・販売を開始

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Quarton Inc.社（以下「Quarton社」と表記）製LDモジュール製品の輸入・販売を開始いたしました。

QUARTON社は、1989年に設立された、LDモジュールの設計・開発・製造に特化したメーカーです。 産業用アライメント、オートメーション、精密3Dスキャニング、マシンビジョン、医療アライメント、科学研究など、幅広い分野に対応する高品質なレーザー応用製品を提供しています。同社製品は世界中の企業・研究機関で採用されており、NASA・トヨタ・ボーイング・ボッシュなどの大手グローバル企業をはじめ、医療・産業・研究分野の多数の顧客と取引実績を有しています。一貫した品質管理と柔軟な生産体制により、OEM／ODM供給にも多数対応している実績豊富なメーカーです。

当社では、QUARTON社が展開する多様なレーザーダイオードモジュール製品を幅広くご紹介しております。青色からIRまでの波長帯域（450 nm～865 nm）に対応し、照射パターンも線形（ライン）、十字（クロスヘア）、短距離・長距離用スポットといった豊富なバリエーションをラインナップしています。

さらに、照射角度（ファンアングル、5°～120°）や焦点距離（10 cm～90 cm）の違いに応じた構成が可能で、産業用途から医療・研究分野まで、あらゆるアプリケーションに柔軟に対応する製品設計が特長です。波長・出力（Class 1～Class 4）・ビーム形状・制御機能（TTL対応など）に関する個別要件に応じたカスタム設計にも対応しており、実験・開発用途をはじめとした専用アプリケーションに対して最適なレーザーソリューションをご提供可能です。

同社製品の他に、300社を超える海外メーカーの製品・10万点以上のレーザー・光学関連製品も当社では取り扱っております。ご要望ございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。



■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/quarton/





■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ、主要ラインナップ

■ アプリケーション事例