株式会社Bloom Actとのサプライヤー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社Bloom Actと、新たにサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

サプライヤー契約内容

■契約内容

資料動画化サービス「SPOKES」の提供

■契約期間

2025年7月1日～

株式会社Bloom Act 代表取締役 高野峻 様よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、水戸ホーリーホック様とサプライヤー契約を締結し、地元茨城のクラブを応援できることを大変光栄に思います。

Bloom Actが提供する資料動画化サービス「SPOKES」を通じて、サポーターズクラブへの入会方法やチケット・クーポンの利用方法などを、動画で直感的かつ手軽にご案内いたします。情報を分かりやすくスマートに届けることで、快適なユーザー体験を実現し、観戦やイベント参加をスムーズにサポートしてまいります。

今後は、クラブとともにSPOKESを活用した新しい情報発信に取り組み、デジタルの力とクラブの魅力を融合させることで、クラブの成長を後押しし、ファンの利便性向上や地域社会の発展へとつなげてまいります。

スポンサー企業として、地域に根ざすクラブを支え、スポーツ文化の振興とコミュニティの発展に寄与していく所存です。

今後も地元の皆さまと力を合わせ、水戸ホーリーホック様のさらなる飛躍とご活躍を心より願っております。

法人概要

■法人名

株式会社Bloom Act

■所在地

茨城県つくば市竹園1丁目6－1 つくばビルディング 9F

■代表者

代表取締役 高野 峻

■事業内容

〇オンラインコミュニケーション事業

・オンライン商談システム「ROOMS」

・電子契約サービス「REMOTE SIGN」

〇動画ソリューション事業

・資料動画化サービス「SPOKES」

■URL

https://www.bloomact.co.jp/