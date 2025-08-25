株式会社Bloom Actとのサプライヤー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社Bloom Actと、新たにサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
サプライヤー契約内容
■契約内容
資料動画化サービス「SPOKES」の提供
■契約期間
2025年7月1日～
株式会社Bloom Act 代表取締役 高野峻 様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、水戸ホーリーホック様とサプライヤー契約を締結し、地元茨城のクラブを応援できることを大変光栄に思います。
Bloom Actが提供する資料動画化サービス「SPOKES」を通じて、サポーターズクラブへの入会方法やチケット・クーポンの利用方法などを、動画で直感的かつ手軽にご案内いたします。情報を分かりやすくスマートに届けることで、快適なユーザー体験を実現し、観戦やイベント参加をスムーズにサポートしてまいります。
今後は、クラブとともにSPOKESを活用した新しい情報発信に取り組み、デジタルの力とクラブの魅力を融合させることで、クラブの成長を後押しし、ファンの利便性向上や地域社会の発展へとつなげてまいります。
スポンサー企業として、地域に根ざすクラブを支え、スポーツ文化の振興とコミュニティの発展に寄与していく所存です。
今後も地元の皆さまと力を合わせ、水戸ホーリーホック様のさらなる飛躍とご活躍を心より願っております。
法人概要
■法人名
株式会社Bloom Act
■所在地
茨城県つくば市竹園1丁目6－1 つくばビルディング 9F
■代表者
代表取締役 高野 峻
■事業内容
〇オンラインコミュニケーション事業
・オンライン商談システム「ROOMS」
・電子契約サービス「REMOTE SIGN」
〇動画ソリューション事業
・資料動画化サービス「SPOKES」
■URL
https://www.bloomact.co.jp/