マッチ度を高め、辞退率を減らす音声を使った新しい採用手法！母集団の動機形成するポッドキャストとは？【９月８日開催】
株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するNo.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」が主催するマーケティングセミナーイベント「第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋」にて、株式会社オトバンク様が9/8(月)に登壇します。視聴申し込みは無料です。
https://media-radar.jp/seminar2867.html?a=pt(https://media-radar.jp/seminar2867.html?a=pt)
セミナー概要
近年企業がポッドキャスト番組を配信するケースが増えてきました。その目的の一つが採用広報です。
ポッドキャストを配信することが、この人材獲得困難なご時世でなぜ採用に有効なのかを解説します。
実際にポッドキャストを配信することで、候補者の動機形成が行われ、離脱率・選考通過率が50％以上改善した例もあります。
ぜひご参加ください。
https://media-radar.jp/seminar2867.html?a=pt
※登壇企業の同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。
セミナー詳細
▼開催日時
2025年9月8日(月)13:00-14:00
▼会場
オンライン(Zoom)
※参加申込後、開催1週前～前日までにウェビナーURLをZOOMからお送りいたします。
迷惑メールフォルダに振り分けられることもございますのでご注意ください。
▼参加費
無料
▼セッションプログラム
・「マッチ度を高め、辞退率を減らす音声を使った新しい採用手法！母集団の動機形成するポッドキャストとは？」
・質疑応答
▼セッションスピーカー
株式会社オトバンク ポッドキャスト事業部 富山 真明
20年以上のネットコンテンツビジネス経験を基に音声の可能性に着目し2018年ポッドキャストで企業のブランディング・マーケティングを支援するPitPaを創業。2024年オトバンクに事業譲渡。
これまで2000本以上のポッドキャスト制作に関わる。「無理なく、楽しく、末永く」をモットーに、高品質な音声コンテンツ配信を支援。ポッドキャスト番組「で、売上になるんですか？ #うりなる」も定期配信中。
https://media-radar.jp/seminar2867.html?a=pt
メディアレーダーについて
メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。
https://media-radar.jp/
株式会社アイズについて
2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）
・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階
・設立日：2007年2月14日
・代表者：代表取締役社長 福島 範幸
・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/
*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2024年9月