ジャパン発のカスタマイズブランド「プリンチペプリヴェ」にて、完売が続いていた大人気モデル「Nirvana Customized by PRINCIPE prive」が待望の再入荷。

長らく完売が続いていた大人気モデル「Nirvana Customized by PRINCIPE prive」が、このたび待望の再入荷となりました。プリンチペプリヴェ公式オンラインストアおよび表参道店にてお買い求めいただけます。

ファッションアイコンとして絶大な人気を誇る「NIRVANA」。これまで完売が続いていましたが、多くのお客様からの熱いリクエストにお応えし、このたび再びラインアップに加わることとなりました。

https://principe-prive.com/collections/principe-prive

「NIRVANA」のバンドTシャツをベースに、フェルトのような質感が特徴のフロッキープリントをあしらったカスタムエディション。アイコンである蜂とブランドロゴがあしらったユニークな一枚に仕上がっています。

全てハンドメイドで仕上げられる本モデルは、数量限定での展開となっており次回の販売予定は未定となっています。是非この機会にご検討ください。

販売価格：16,500円（税込）

販売店舗

PRINCIPE prive 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 3F

営業時間 : 12:00-19:00

定休日：日曜日・月曜日

PRINCIPE priveについて

PRINCIPE prive (プリンチペ プリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/