結婚式前撮り事業Soi Weddingが「日本初」を正式認定

合同会社Authentic（本社：東京都品川区）が展開するウェディング前撮りサービス『Soi Wedding（スワ ウェディング）』は、水中・陸上・空撮の全てを1日で完結させる撮影スタイルを確立し、第三者機関である株式会社未来トレンド研究機構により「国内初」と認定されました。海の中の幻想的な世界、街や自然の風景、そして空からの壮大な景色を、一つのストーリーとして記録できる新しい前撮りスタイルです。

◆ 調査・認定の概要

今回の認定は、第三者機関である株式会社未来トレンド研究機構が2025年6月5日～7月2日に実施した、市場・知財調査によるものです。調査条件は「水中＋ロケーション撮影（水中撮影×ムービー）＋フォトムービー撮影」かつ「結婚式・ウェディング用途」。全国規模での市場調査に加え、特許・知財データベース（J-PlatPat、WIPO等）を活用し、国内外の先行事例を徹底的に確認。その結果、同条件を満たすサービスは他に存在せず、SOI WEDDINGが「日本初」と結論づけられました。

◆ 従来の前撮りとSoi Weddingの違い

株式会社未来トレンド研究機構による「日本初証明書」。水陸空を1日で撮影するウェディング前撮りサービスとして日本初と認定。

一般的な前撮りは、スタジオや屋外ロケーションなど撮影場所が1～2種類に限定されるのが主流。

水中撮影を含める場合でも別日程や別サービスで対応するケースが多く、全てを1日で完結させるスタイルは極めて稀です。

Soi Weddingでは、

- 午前：水中での幻想的なシーン- 午後：街並みや自然での陸上撮影- 夕方：ドローンによる空撮

という流れで、1日を通してつながる物語性のある映像と写真を撮影できます。

◆ 安全性と映像美の両立

代表の玉手はPADI MSDT（マスタースクーバダイバートレーナー）資格を持ち、5年半のダイビングインストラクター経験を有する水中撮影のプロフェッショナルです。さらに消防官としての経験もあり、安全確保や緊急時対応にも長けています。撮影には必ずインストラクター資格を持つスタッフが立ち会い、泳げない方にはプールや浮具でのサポートを実施し水中専用ハウジングやライトなど最新機材を駆使し、安全性と映像美を高いレベルで両立しています。

◆ 全国対応の多彩なロケーション

- 海洋撮影：伊豆半島、紀伊半島、九州、沖縄など透明度の高い海- プール撮影：神奈川県内施設など、泳げない方でも安心- 陸上・空撮：都会的な夜景や自然豊かな風景まで幅広く対応

水陸空それぞれの魅力を掛け合わせ、唯一無二の作品を創り上げます。

◆ 利用者の声（原文）

「沖縄で前撮り撮影をしました！カメラマンの玉手さんは親しみやすく優しいので、和やかな雰囲気で終始撮影が進みました。水中撮影ではカメラマンとしてはもちろん、ダイバーとしてのスキルが凄くて驚きで笑ってしまうほどでした！写真も動画も欲しい！陸、空、海での撮影がしたい！と欲張りな私たちにピッタリでオンリーワンな会社さんです。素敵な一日になりました。お願いして良かったです！！」

◆ 今後の展開

Authenticは全国のプール施設との提携を拡大し、泳ぎに自信のない方も含め、誰もが安全に水中ウェディング前撮りを体験できる環境を整えます。今後も「水陸空を舞台にした、世界にひとつだけの物語」を全国で実現してまいります。

◆ 会社概要

会社名：合同会社Authentic

HP：https://soiwedding.com

代表社員：玉手志弥（たまてゆきや）

サービス名：ウェディング前撮り『Soi Wedding』

所在地：東京都品川区戸越5丁目18-16-2F

提供エリア：全国

◆ 本件に関する問い合わせ先

合同会社Authentic 代表社員 玉手志弥

Email：soiwedding2025@gmail.com