防災に関する調査では、自宅に防災グッズを常備しているのは50％。もしもに備える！防災としても活用してほしい”ニッセンの多ポケット”に、実用的な8ポケットの秋アウターが登場しました。

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）は、大人気ファッションシリーズである『多ポケット』の新商品を、ニッセンオンラインショップ（https://www.nissen.co.jp/）で発売しました。

2023年10月に販売を開始した「多ポケット」アウターは、収納力の高さに驚く声がSNSで拡散され、シーズン中に完売。その後も多くのお客様にご好評をいただき、現在は商品バリエーションや在庫数を拡充して販売を続けてきました。



『多ポケット』シリーズは「手ぶらで外出できる」ことを目指して開発しましたが、その収納力は日常使いにとどまらず、防災の観点からも活用が期待されています。ポケットに防災グッズを忍ばせておいたり、大容量ポケットに貴重品を収納することで、いざというときに手ぶらで避難することも可能です。

また、当社独自の「ニッセンリサーチ（https://www.nissen-r.jp/）」によるアンケートでは、防災グッズを自宅に常備している人は半数程度にとどまり、持ち歩いている人はわずか5％未満という結果が明らかになりました。



9月1日の「防災の日」を前に、秋の新作を通じて改めて防災意識を高め、日常から備えるきっかけをお届けしたいと考えています。

多ポケットの特集ページはこちら :https://www.nissen.co.jp/s/all/SL24SU124/

手ぶらで外出できる収納力だからこそ、防災グッズとしても活用できる、ニッセンの多ポケット。

防災グッズを自宅に用意している人の割合は、約半数にとどまりました。自宅以外での備えについても調査したところ、外出時に“防災グッズを持ち歩いている”と答えた人はわずか5％未満で、多くの方が持ち歩いていないことがわかりました。

さらに年齢別に見ると、若年層ほど自宅での防災グッズ常備率が低い傾向が明らかになっています。

【調査概要】

調査対象 ： ニッセンリサーチ会員 20歳～69歳までの男女

調査方法 ： インターネットによる任意回答

調査機関 ： 自社調査

調査期間 ： 2024年9月

有効回答数 ： 3,611件（「多ポケットアウターに関するアンケート調査」）

「多ポケット」アウター以外にも、ニッセンでは様々な防災グッズを取り扱っています。

ぜひこの機会に、『防災』について考えてみてください。

防災グッズ特集ページはこちら :https://www.nissen.co.jp/s/houseware/category/OZ/OZ07/

大容量＆コワザの効いた8つのポケットで、ますます手ぶらお出かけが快適になる新商品！

今年の春アウターとして好評をいただいたマウンテンパーカーコートが、さらに収納力を高めて新登場しました。

ポケットは従来の6つから8つへと増え、ファスナー付きや逆玉縁仕様で中身が落ちにくい工夫も追加。背中にはA4サイズが収まる大ポケットに加え、パスポートが入る小ポケットも備えています。実用性を追求した8つのポケットにより、まさに“カバン要らず”で過ごせる一着です。

商品名：はっ水多ポケットモッズ風マウンテンパーカーコート

商品番号：ANW0225D0020

販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/ANW0225D0020

サイズ：2サイズ（S～M、L～LL）

カラー：2色（ベージュ系、カーキ系）

基本価格：\5,489～\6,039(税込)

※基本価格は販売開始当初の価格です。

▼レディースアパレルの売場はこちら ： https://www.nissen.co.jp/s/ladies/

▼多ポケット商品の特集はこちら ： https://www.nissen.co.jp/s/all/SL24SU124/