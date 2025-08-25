RITABO株式会社、特別顧問に小林竜大氏が就任

RITABO株式会社

営業支援およびDX推進を手がけるRITABO株式会社（本社：千葉県市川市、代表取締役CEO：山寺雄大）は、2025年7月よりDORIRU株式会社（旧ギグセールス）創業者かつ前代表取締役で、現在は合同会社コバヤシプロの代表を務める小林竜大氏を特別顧問に迎えたことをお知らせいたします。

RITABO株式会社は、営業代行、DX推進支援、SES事業、アライアンス事業を通じて、クライアント企業の継続的な成長を支援しています。

特別顧問に就任する小林竜大氏は、2017年にギグセールス株式会社を創業し、DORIRU株式会社の代表取締役を歴任。

累計300アカウント以上の営業支援や6億円超の資金調達を実現した実績を持ちます。BMW正規ディーラーや投資用不動産営業で培った現場経験を活かし、アウトバウンド営業理論の構築や営業組織設計を強みとし、幅広い業界で支援を行ってきました。

RITABO株式会社では、小林氏の豊富な知見とネットワークを活用すると共に、合同会社コバヤシプロとの連携を通じ、実践的な知見の共有や情報発信基盤の強化を目指してまいります。

★小林竜大氏 プロフィール

・1990年 埼玉県出身

・2017年 ギグセールス株式会社（後のDORIRU株式会社）を創業、代表取締役を歴任

・2022年 上場企業に株式譲渡

・2025年 合同会社コバヤシプロ創業

★合同会社コバヤシプロについて

合同会社コバヤシプロは2025年に創業。経営コンサルティング支援を中心に事業を展開しています。RITABO株式会社との連携により、実践的な知見の共有や情報発信基盤の強化を目指し、今後は商談獲得の窓口（https://shodankakutoku-madoguchi.com）でも情報を発信いたします。