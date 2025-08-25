この夏、最も探されている市販薬 ～ 2位アネロン「ニスキャップ」、3位リンデロンVs軟膏、1位は？

ウィルベース株式会社

ウィルベース株式会社（本社：東京都中央区、代表者：田中 裕樹）は、市販薬（OTC医薬品）・サプリ選定支援アプリ「キュアベル」のユーザーデータをもとに、2025年7月・8月に最も閲覧されたOTC医薬品に関するランキングを発表します。

サイトURL：https://curebell.jp/

キュアベル OTC医薬品 閲覧ランキング1位～10位（7月・8月）

■調査概要

・調査対象：キュアベルを利用した全ユーザー約13万人

・調査期間：2025年7月1日～8月17日まで

・調査方法：各商品の商品詳細ページを閲覧した回数をカウント

キュアベルの7月・8月のOTC医薬品閲覧ランキングでは、乗り物酔いの薬や皮膚薬など、夏季における生活者の行動や症状に対応した商品が幅広くランクインしました。

乗り物酔い薬「アネロン」や「センパア」シリーズ、かぜ薬「ルル」、「ベンザブロック」など定番ブランドが多くのアクセスを集め、幅広いユーザーの関心が反映された結果となりました。

ランキングの詳細は以下よりご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72976/table/24_1_979b2f07b5af6bc680d5b32250ad2610.jpg?v=202508260355 ]

キュアベルの検索動向は実際の購買行動に密接に連動しているため、季節やライフスタイルに応じたニーズの変化をリアルタイムに把握することができます。

※2024年11月実施のユーザー調査より

キュアベルのユーザーの多くは、ドラッグストア・薬局や、ネットでOTC医薬品を購入する直前にキュアベルを利用していることから、様々な時期、地域における生活者の購買前行動を明らかにすることが可能となります。

■ キュアベル広告プロモーションサービス

OTC医薬品、サプリメント等のメーカーは、自社商品の認知拡大、販売促進に直結するメディアとして、キュアベルの広告プロモーションサービスを活用することができます。また、各ユーザーの症状、お悩み、既往歴等に合致した適切、適正な商品の訴求、販売に繋げます。

＜広告プロモーションサービスメニュー＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72976/table/24_2_73dab8682e67167615e6df3f2631bf57.jpg?v=202508260355 ]

※各メニューの詳細や価格は curebell-ad@willbase.co.jp までお問合せください。

キュアベル-Ad紹介ページ：https://www.willbase.co.jp/service/curebellAd.html

■ウィルベースについて

当社は、独自のシステムやAI等の最新のテクノロジーを活用し、ヘルスケアの提供者と生活者のマッチングを図るためのさまざまなシステムや健康管理、セルフケア、セルフメディケーションに関するコンテンツを提供しています。ヘルスケア関連メーカーに対しては、当社システムを用いた販売促進、広告のための各種サービスを提供しています。

＜当社概要＞

会社名：ウィルベース株式会社（英語名：WillBase Inc.）

代表者：代表取締役社長 田中 裕樹

設立：2016年12月

所在地：東京都中央区日本橋久松町9-8 Biz Feel 東日本橋9F

資本金：1億7,589万円（資本準備金含む）

事業内容：ヘルスケア関連メディア事業、マーケティング・販促支援事業

企業URL：https://www.willbase.co.jp/